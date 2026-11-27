Discover-Description: Mit Songs von Deichkind und Jan Delay ist der Ü70-Chor „Heaven Can Wait“ bekannt geworden. Jetzt wird Gründer Jan-Christof Scheibe im Hamburger Rathaus geehrt.

Mit Songs von Deichkind, Jan Delay und Fettes Brot begeistert „Heaven Can Wait“ sein Publikum. Jetzt wird Chorgründer Jan-Christof Scheibe ausgezeichnet. Große Ehre für einen Hamburger Musiker: Jan-Christof Scheibe, Gründer und Leiter des beliebten Seniorenchors „Heaven Can Wait“, ist mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden.

Kultursenator Carsten Brosda überreichte ihm die Auszeichnung im Hamburger Rathaus. Und dort wartete auch eine besondere Überraschung auf den Chorleiter. Rund 50 Mitglieder seines Chores empfingen Scheibe in der Halle des Rathauses mit einem Blumenspalier. Gemeinsam wollten sie ihren Chorleiter feiern, der seit mehr als einem Jahrzehnt mit ihnen auf der Bühne steht.

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