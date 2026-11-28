Discover-Description: Ein 38-jähriger Wohnungsloser starb durch Stichverletzungen in Bergheim bei Köln. Die Polizei nahm einen Jugendlichen fest. Der 15-Jährige bestreitet die Tat.

28. November 2026 - 11:17 In einer leerstehenden Schule in Bergheim bei Köln wurde die Leiche eines 38-jährigen Wohnungslosen gefunden. Ein 15-Jähriger sitzt unter Totschlagsverdacht in Haft.

Ein Wohnungsloser wird mit tödlichen Stichverletzungen entdeckt. Die Polizei nimmt einen Jugendlichen fest. Der bestreitet die Tat. Ein 15-Jähriger soll einen wohnungslosen Mann in einer leerstehenden Schule bei Köln getötet haben.

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Das Opfer, ein 38-Jähriger, wurde am Donnerstagnachmittag in dem ehemaligen Schulgebäude in Bergheim-Niederaußem entdeckt. Der Jugendliche steht unter dringendem Totschlagsverdacht und sitzt inzwischen in Haft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 15-Jährige dem Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere tödliche Stichverletzungen zugefügt haben. Der Jugendliche bestreitet die Tat.