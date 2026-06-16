Discovery Energy Metals Corp. meldet Abschluss des geochemischen Oberflächenprobenahmeprogramms auf dem Konzessionsgebiet Crystal Lake

Discovery Energy Metals Corp. hat das Programm auf seinem Konzessionsgebiet Crystal Lake erfolgreich abgeschlossen, das Prospektionsarbeiten an der Oberfläche und geochemische Bodenprobenahmen umfasste. Die Ergebnisse werden in die Ausrichtung zukünftiger Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet einfließen.

Vancouver, British Columbia, Kanada - 16. Juni 2026 / IRW-Press / Discovery Energy Metals Corp. (CSE: DEMC) (OTCQB: DEMCF) (FWB: Q3Q0) (WKN: A3EFKA) ("Discovery" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Mineralressourcenprojekten in Nordamerika spezialisiert, freut sich bekannt zu geben, dass es das Programm auf seinem Konzessionsgebiet Crystal Lake (das "Konzessionsgebiet") erfolgreich abgeschlossen hat.

Das Konzessionsgebiet liegt etwa 160 km südwestlich von Prince George (British Columbia) und bietet großes Potenzial für die Auffindung einer porphyrischen Kupfer- und Molybdänmineralisierung. Das Unternehmen hat das Programm auf dem Konzessionsgebiet Crystal Lake abgeschlossen, das Prospektionsarbeiten an der Oberfläche und geochemische Bodenprobenahmen umfasste. Die Bodenprobenahmen wurden auf zwei Rasten an der Ostseite des Crystal Lake durchgeführt und enthielten insgesamt 280 Bodenproben aus dem B-Horizont.

Die Proben wurden in 25-m-Abschnitten entlang von Linien mit Nordost-Südwest-Ausrichtung im Abstand von jeweils 50 m gewonnen. Die Bodenraster waren auf eine in der Vergangenheit an der Oberfläche ermittelte Mineralisierung und geophysikalische Anomalien auf dem Konzessionsgebiet ausgerichtet. Die Gesteinsprobenahmen wurden entlang der Bodenprobenahmeraster entnommen, wenn das zutage tretende Grundgestein dies ermöglichte. Die Oberflächenprobenahmen wurden von der Firma Dahrouge Geological Consulting über einen Zeitraum von acht Tagen zwischen 23.

Mai und 30. Mai 2026 absolviert. Als Basis des Feldprogramms diente das Crystal Lake Resort, das innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets gelegen ist. Die Proben wurden von der Firma Manitoulin Transport für die Aufbereitung und geochemische Analyse sicher an AGAT Laboratories Ltd. in Calgary (AB) transportiert.

Die spezifischen Aufbereitungs- und Analysemethoden werden zusammen mit den Analyseergebnissen bekannt gegeben. Discovery Energy Metals Corp. freut sich ferner mitzuteilen, dass das Unternehmen mit Zimtu Capital Corp. ("Zimtu") eine Vereinbarung abgeschlossen hat, welcher zufolge Zimtu für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten ab dem 1. Juni 2026 Marketingdienstleistungen im Rahmen seines Zimtu ADVANTAGE-Programms gegen 15.000 $ pro Monat erbringen wird. Das Programm ist darauf ausgerichtet, strategische Marketingunterstützung, die Einbindung von Investoren und Initiativen zur Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung zu bieten.

Zu den Dienstleistungen gehören Investorenpräsentationen, E-Mail-Marketing, Kampagnen zur Lead-Generierung, Blogbeiträge, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Berichte von Rockstone Research und deren Verbreitung, Video-Pressemitteilungen sowie damit verbundene Marketing- und Sensibilisierungsmaßnahmen. Zimtu hat seinen Geschäftssitz in der Suite 1450 - 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2 und ist unter der Rufnummer +1 (604) 681-1568 oder per E-Mail an info@zimtu.com erreichbar. Die an Zimtu zu zahlende Gegenleistung umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens.

Zimtu hält derzeit 5.850.000 Aktien des Unternehmens und steht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange). Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo. (EGBC-Lizenz Nr. 48336), einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Herr Schmidt ist ein Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. (EGBC-Berufszulassung Nr. 1003035), der Beratungsfirma, die von Discovery Energy Metals Corp. mit der Durchführung und Leitung der Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Crystal Lake, einschließlich des geochemischen Oberflächenprobenahmeprogramms 2026, beauftragt wurde. Herr Schmidt ist auch Direktor von Discovery Energy Metals Corp





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