Discovery Silver Corp.: Eine seltene Kombination aus Produktion, Wachstum und langfristigem Silberpotenzial

Discovery Silver Corp. befindet sich in einer entscheidenden Transformationsphase. Durch die Übernahme des Porcupine-Komplexes wurde Discovery zu einem produzierenden kanadischen Goldunternehmen. Mit dem nun abgeschlossenen Erwerb der Kidd-Operations von Glencore kommt ein weiterer strategischer Baustein im traditionsreichen Timmins-Camp hinzu.

Laufende Cashflows, neue Infrastruktur- und Explorationsoptionen sowie ein gewaltiges Silberprojekt geben dieser Firma eine seltene Kombination aus Produktion, Wachstum und langfristigem Silberpotenzial. Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Silver Corp. Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit Discovery Silver Corp. .

Ersteller: SRC swiss resource capital AG . Erstveröffentlichung: 15.06.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich . Sehr geehrte Leserinnen und Leser, Discovery Silver Corp. (WKN: A3CM15) befindet sich in diesem Jahr in einer entscheidenden Transformationsphase. Das Unternehmen war ursprünglich vor allem als Entwickler des großen Silberprojekts Cordero in Mexiko bekannt.

Durch die Übernahme des Porcupine-Komplexes im April 2025 wurde Discovery jedoch zu einem produzierenden kanadischen Goldunternehmen. Mit dem nun abgeschlossenen Erwerb der Kidd-Operations von Glencore kommt ein weiterer strategischer Baustein im traditionsreichen Timmins-Camp hinzu. Für Anleger entsteht dadurch eine aus Rohstoffsicht ungewöhnliche Kombination: laufende Einnahmen aus dem Goldgeschäft, eine starke Liquiditätsposition, zusätzliche Infrastruktur in Ontario sowie ein großes Silberentwicklungsprojekt in Mexiko.

Genau diese Mischung macht Discovery (WKN: A3CM15) im aktuellen Edelmetallumfeld zu einer besonders interessanten Wachstumsstory - bei allen Risiken, die bei Rohstoffproduzenten und Entwicklungsprojekten stets zu beachten sind. Q1-2026: Starkes EBITDA, höherer Nettogewinn und solider freier Cashflow! Discovery (WKN: A3CM15) konnte im ersten Quartal 2026 robuste operative und finanzielle Ergebnisse vorlegen. Der Umsatz stieg gegenüber dem vierten Quartal 2025 um 4% auf rund 285 Mio.

USD. Wesentlicher Treiber war der deutlich höhere durchschnittlich realisierte Goldpreis von 4.908 USD je Unze. Das EBITDA erreichte 177,9 Mio. USD und lag damit rund 41% über dem Wert des Vorquartals.

Der ausgewiesene Nettogewinn stieg auf 81,7 Mio. USD bzw. 0,10 USD je Aktie. Wichtig für die saubere Einordnung: Der bereinigte Nettogewinn lag bei 82,7 Mio. USD und damit unter dem Vorquartal, da Q4-2025 durch einen einmaligen Steuervorteil begünstigt war.

Die operative Entwicklung bleibt dennoch klar positiv. Im Berichtsquartal produzierte Discovery 60.269 Unzen Gold. Die Produktion lag damit unter dem vierten Quartal 2025, was jedoch zur Unternehmensplanung passt: Discovery (WKN: A3CM15) erwartet für 2026 eine stärkere Produktionsgewichtung auf die zweite Jahreshälfte. Die Jahresprognose von 260.000 bis 300.000 Unzen Gold wurde bestätigt.

Die Kosten lagen im Rahmen der Unternehmensprognose. Die All-in Sustaining Costs (AISC) beliefen sich auf 2.041 USD je verkaufte Unze Gold. Die Site-level AISC lagen bei 1.875 USD je verkaufte Unze, für das Gesamtjahr nennt Discovery eine AISC-Spanne von 1.950 bis 2.250 USD je Unze. Mit steigender Auslastung und der für die zweite Jahreshälfte erwarteten höheren Produktion sollte sich die Kostenstruktur nach Unternehmensplanung verbessern.

Besonders wichtig bleibt die Finanzposition. Zum 31. März 2026 verfügte Discovery über 384,9 Mio. USD an liquiden Mitteln.

Einschließlich einer ungenutzten revolvierenden Kreditlinie von 250 Mio. USD betrug die gesamte verfügbare Liquidität rund 634,9 Mio. USD. Diese Kapitalbasis verschafft dem Unternehmen Spielraum für Investitionen in Porcupine, die Integration von Kidd und die weitere Entwicklung von Cordero.

Auch der bereinigte freie Cashflow war positiv: Discovery (WKN: A3CM15) erwirtschaftete im Quartal 62,7 Mio. USD. Damit zeigt das Unternehmen, dass die operative Basis inzwischen groß genug ist, um Investitionsprogramme zumindest teilweise aus dem laufenden Geschäft heraus zu unterstützen. EBITDA, AISC, Site-level AISC und bereinigter freier Cashflow sind nicht nach IFRS standardisierte Kennzahlen und sollten entsprechend ergänzend zu den IFRS-Zahlen betrachtet werden.

Die Kidd-Übernahme: Infrastruktur, Landposition und zusätzlicher Metallmix! Noch bedeutender als die Quartalszahlen könnte sich langfristig der Abschluss der Kidd-Transaktion erweisen. Am 1. Juni 2026 meldete Discovery (WKN: A3CM15) den erfolgreichen Erwerb der Kidd-Operations von Glencore Canada.

Die Transaktion umfasst den Kidd Metallurgical Site, die Kidd-Creek-Mine sowie das Explorationslandpaket Kidd Creek Timber Ltd. in der Region Timmins in Ontario. Kidd ist ein Bergbaustandort mit außergewöhnlicher Historie. Die Anlagen wurden 1966 in Betrieb genommen und haben über Jahrzehnte eine bedeutende Rolle bei Kupfer, Zink und Silber gespielt.

Für Discovery steht dabei weniger ein kurzfristiger Einmaleffekt im Vordergrund, sondern der strategische Wert der Infrastruktur: Verarbeitungsanlagen, Flächen, Tailings-Optionen, Wasser- und Energieinfrastruktur sowie erfahrene Mitarbeiter können die Wachstumspläne im Timmins-Camp erheblich unterstützen





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Discovery Silver Corp. Kidd-Übernahme Porcupine-Komplex Cordero Silberprojekt

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