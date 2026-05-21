Discreet Hand Sign for Help in Domestic Violence Situations

A discreet hand sign, known as the 'Signal for Help', can be used to discreetly ask for help in domestic violence situations. It can be used in video calls, public places, family gatherings, or short encounters. It leaves no digital trace and is safer than a message or call for some victims. The hand sign for domestic violence is a silent cry for help, indicating 'I need help but can't speak openly right now.'

Manchmal können Betroffene häuslicher oder sexueller Gewalt nicht laut um Hilfe bitten, weil der Täter mithört oder in der Nähe ist. Genau dafür gibt es ein diskretes Handzeichen, das weltweit als "Signal for Help" bekannt ist.

Das Zeichen kann in Videotelefonaten, in der Öffentlichkeit, im Familienkreis oder bei kurzen Begegnungen genutzt werden. Es hinterlässt keine digitale Spur und ist deshalb für manche Betroffene sicherer als eine Nachricht oder ein Anruf. Das Handzeichen bei häuslicher Gewalt ist ein stiller Hilferuf. Es soll zeigen: "Ich brauche Hilfe, kann aber gerade nicht offen sprechen.

" Das "Signal for Help" wurde 2020 von der Canadian Women's Foundation entwickelt. Inzwischen wird es auch in Deutschland von Polizeistellen und Hilfsangeboten erklärt. Wichtig: Das Zeichen ist kein offizieller Notruf. Es bedeutet nicht automatisch, dass sofort die Polizei gerufen werden soll.

Es heißt zunächst: Die betroffene Person braucht einen sicheren Kontakt und Unterstützung. Bleiben Sie ruhig. Eine laute oder hektische Reaktion kann die Situation verschlimmern, wenn die gewalttätige Person in der Nähe ist. In den meisten Fällen ist das Ziel, die betroffene Person aus dem Gefahrenbereich zu bringen, ohne den Täter direkt zu konfrontieren.

Nähern Sie sich und stellen Sie unauffällig Kontakt her. Geeignet sind kurze Fragen, die mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden können, etwa: "Soll ich Hilfe holen?

" oder "Bist du gerade sicher? " Die Canadian Women's Foundation empfiehlt, die betroffene Person möglichst selbst entscheiden zu lassen, welche Hilfe sie braucht. Bei akuter Gefahr oder Unsicherheit gilt: Notruf (110) wählen und den genauen Standort sowie eine Beschreibung der Personen durchgeben. Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser, der Weiße Ring und die Polizei bieten Hilfe.

Wer selbst betroffen ist, sollte Spuren sichern, wichtige Dokumente griffbereit halten und möglichst mit einer vertrauten Person einen Notfallplan vereinbaren





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