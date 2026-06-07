Diskus-Olympiasieger Christoph Harting kandidiert für die Linke trotz Dienstunfähigkeit

Der ehemalige Diskuswerfer und Olympiasieger Christoph Harting kandidiert für die Partei Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus, obwohl er seit Mitte 2024 dienstunfähig ist. Die Partei verteidigt sein Engagement und betont die Unterscheidung zwischen ehrenamtlicher Tätigkeit und regulärem Polizeidienst.

Der Diskuswerfer Christoph Harting , Olympiasieger von 2016, kandidiert für die Partei Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus . Er ist seit Mitte 2024 offiziell dienstunfähig, bleibt aber Bundespolizist .

Die Partei betont, dass sein ehrenamtliches Engagement nicht mit einer aktiven Polizeitätigkeit vergleichbar sei. Ein Bezirkswahlkämpferin in Mitte mit ähnlichem Status wird erwähnt. Die Berichterstattung thematisiert die Vereinbarkeit von Dienstunfähigkeit und politischem Mandat sowie die finanzielle Entschädigung





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