Diskussion um die Zukunft Deutschlands: Kanzlerkandidaten liefern sich hitzige Debatte

Vier Kanzlerkandidaten aus SPD, CDU/CSU, Grünen und AfD diskutieren in einem hochspannenden Format die wichtigsten Herausforderungen Deutschlands. Die Themen reichen von Asylpolitik und Wirtschaftsförderung über Steuerentlastungen bis hin zur Zusammenarbeit mit demokratischen Partnern. Dabei stehen die Positionen der Parteien im Kontrast und es kommt zu scharfen Auseinandersetzungen, insbesondere im Hinblick auf die AfD und ihre Nähe zur extremen Rechten.

Bundeskanzler Scholz betonte in der Diskussion einen bereits stattgefundenen Abschiebeflug nach Afghanistan und kündigte weitere an. Der Unions-Kanzlerkandidat Merz kritisierte die zu geringe Anzahl der Abschiebungen und gleichzeitig die hohe Zahl neu einreisender Asylbewerber. Die AfD-Kandidatin Weidel sprach von einer Erosion der inneren Sicherheit und Kontrollverlust des Staates, was die Menschen im Land nicht mehr akzeptieren wollten.

Der Grünen-Politiker Habeck verteidigte unter anderem den Nachzug von Familien für Migranten mit Bleibeperspektive, der mit illegaler Migration nichts zu tun habe.In der Wirtschaftspolitik plädierten Kanzler Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) für ihre Investitionsprämie, um der Wirtschaft einen Schub zu geben. CDU-Chef Merz plädierte hingegen für eine generelle Steuerentlastung und einen Abbau von Bürokratie. Die AfD-Co-Chefin Weidel will sowohl das EEG abschaffen als auch die CO2-Abgabe. In der Steuerpolitik warfen Habeck und Scholz Union, AfD und FDP vor, sie wollten vor allem die Besserverdienenden entlasten. Habeck betonte die Frage, ob es eine Politik für 'die, die es schon haben' oder 'für die, die es dringlicher brauchen' geben solle. Merz verteidigte die Abgrenzung der Union zur AfD und richtete sich direkt an Weidel: 'Sie sind eine rechtsradikale Partei, zum großen Teil rechtsextremistisch.' Mit dieser Partei werde es keine Zusammenarbeit geben. Merz wies auch Äußerungen des US-Vizepräsidenten Vance zum Umgang mit der AfD zurück. Er verbitte sich Einmischungen in die deutsche Bundestagswahl und in die Regierungsbildung danach. Ähnlich äußerte sich Grünen-Kandidat Habeck. Vance hatte bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, für Brandmauern sei kein Platz und vor einer Gefährdung der Demokratie gewarnt. Auch Scholz schloss eine Zusammenarbeit demokratischer Parteien mit der extremen Rechten aus und verwies im Zusammenhang mit der AfD auf die Geschichte des Nationalsozialismus. Er erinnerte an Aussagen des AfD-Ehrenvorsitzenden Gauland, der im Juni 2018 gesagt hatte: 'Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.' Später bezeichnete Gauland seine Äußerung als 'missdeutbar und damit politisch unklug'. Weidel nannte den Hinweis auf den Nationalsozialismus 'skandalös' und beleidigend. Zu Gaulands Äußerung wollte sie sich auch auf mehrere Nachfragen der Moderatoren nicht äußern. Sie bemängelte ihrerseits ein 'unverschämtes Framing gegenüber der Alternative für Deutschland', die sie 'eine freiheitlich konservative Partei' nannte. Die vier Kandidaten stellen sich insgesamt zwei Stunden lang Fragen zur Zukunft Deutschlands und wesentlichen Themen des Wahlkampfs





