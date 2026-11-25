Die EU würde auch ohne Milliardenzahlungen für Landwirte genügend Lebensmittel produzieren. Das Geld sollte lieber für die Umwelt eingesetzt werden.

Die EU würde auch ohne Milliardenzahlungen für Landwirte genügend Lebensmittel produzieren. Das Geld sollte lieber für die Umwelt eingesetzt werden. Selbst wenn die EU sämtliche Landwirtschaftssubventionen streichen würde, produzierte sie immer noch etwas mehr Getreide, als sie selbst verbraucht.

Der Selbstversorgungsgrad läge bei 104 Prozent. Das hat vor Kurzem eine vom Naturschutzbund in Auftrag gegebeneauf Grundlage des international etablierten Agrarmodells Capri gezeigt. Demnach wäre auch die Selbstversorgung etwa mit Obst und Gemüse sowie mit Fleisch kaum verändert. Der Weizenanbau würde sogar leicht zulegen.

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Zwar müssten ohne staatliche Zuschüsse gerade einige oft kleinere Höfe aufgeben, die kaum Gewinn machen. Aber deren Land würde in der Regel nicht brachfallen, sondern von rentableren Betrieben übernommen werden. Dass es so kommen würde, legt die historische Entwicklung nahe: Obwohl die Zahl der Betriebe stark gesunken ist, bleibt die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Deutschland. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen.

Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums. Auch andere Studien zeigen: Niemand in der EU würde ohne Agrarsubventionen hungern. Die Importmengen würden sich ebenfalls kaum verändern. Die sozialen Auswirkungen der möglichen Hofschließungen wären gering, weil schon heute beispielsweise in Deutschland lediglich rundSubventionen für Landwirte lassen sich dadurch rechtfertigen, dass die Bauern zum Beispiel auf Bio umstellen oder ihre Tiere besser halten als vorgeschrieben.

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Leider hat die EU-Kommission in ihrem geplanten Budget genau für solche Maßnahmen – anders als für die ineffizienten Einkommenszuschüsse – keine Mindestwerte vorgesehen. Das sollte sie nachholen. Jahrgang 1974. Er schreibt vor allem zu Ernährungsfragen – etwa über Agrarpolitik, Gentechnik und die Lebensmittelindustrie. 2026 nominiert für den Wächterpreis.

Journalistenpreis"Faire Milch" 2024 des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter. 2018, 2017 und 2014 gewann er den Preis"Grüne Reportage" des Verbands Deutscher Agrarjournalisten. 2015"Bester Zweiter" beim Deutschen Journalistenpreis. 2025 nominiert für den Deutschen Journalistenpreis, 2022 nominiert für den Deutschen Reporter:innen-Preis , 2013 für den"Langen Atem". Bevor er zur taz kam, war er Redakteur bei der Nachrichtenagentur Reuters und Volontär bei der Süddeutschen Zeitung. For­sche­r:in­nen stellen Defizite beim Schutz der Böden vor Pestiziden fest.

Die Regeln seien veraltet und bei Verstößen gebe es kaum Konsequenzen. Agrarforscher Niggli bestreitet, dass Bio die Welt ernähren könne. Die Branche hält dagegen – und muss zugleich um EU-Zuschüsse für Ökohöfe bangen. Björn Scherhorn wollte sich das Leben nehmen – wie viele andere Landwirte.

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