Diskussion: Wie stoppen wir den gefährlichen Trend der mangelnden Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland?

Die Veranstaltung ist Teil einer Serie von BILD, die die wichtigsten Erkenntnisse und Themen rund um die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland beleuchtet. Die Serie umfasst mehrere Artikel und wird bis zum 2. Juni 2026 veröffentlicht.

In Deutschland leben rund 15,9 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, doch ihre Gesundheit ist bedroht. Bewegung smangel, Übergewicht und ihre Folgeerkrankungen gefährden ihre Zukunft genauso wie Drogen und soziale Medien.

Die Zahl der Kinder, die wegen psychischer Erkrankungen behandelt werden, steigt seit Jahren. Schon heute sind psychische Erkrankungen der häufigste Grund für Krankenhausbehandlungen bei 10- bis 19-Jährigen. Bis zu vier Millionen aller Kinder in Deutschland sind übergewichtig. Wie können wir diesen gefährlichen Trend stoppen?

Was brauchen junge Menschen heute, um körperlich und geistig fit zu sein und die entscheidenden Stimmen an einen Tisch zu bringen? Wir diskutieren mit rund 100 Experten aus Medizin, Politik und Wirtschaft am 2. Juni 2026 im Berliner Axel-Springer-Haus. Mit dabei: Bundesbildungsministerin Karin Prien (60, CDU)





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