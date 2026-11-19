Disney+ stellt AirPlay-Funktion in Deutschland wieder her. Hintergrund ist ein Urteil des Einheitlichen Patentgerichts. Nutzer können Geräte nun wieder verbinden.

Das Streaming-Angebot Disney+ hat die AirPlay-Übertragungsfunktion für Abonnenten in Deutschland offiziell wieder aktiviert. Diese Maßnahme stellt einen wichtigen Schritt dar, um die vorübergehenden Einschränkungen bei der Gerätekompatibilität zu beheben. Nutzer können damit wieder Filme und Serien von iPhones oder iPads auf Apple TVs oder kompatible Smart-TVs streamen. Die Wiederherstellung der Funktion erfolgt nach einer Phase, in der der Dienst in der Region teilweise funktionsunfähig war. Dies betrifft alle Abo-Stufen des Streaming-Dienstes.

Patentrechtlicher Konflikt als Ursache für Ausfall

Der zugrundeliegende Konflikt ergibt sich aus einem anhaltenden Patentrecht zwischen Disney und dem US-Unternehmen InterDigital. Die juristische Entscheidung fiel am 2. September 2026 durch die Düsseldorfer Lokalkammer des Einheitlichen Patentgerichts. Im Verfahren mit der Aktennummer UPC_CFI_297/2025 urteilte das Gericht zugunsten von InterDigital. Der Kernpunkt des Streits war das europäische Patent EP 2 080 349, welches den Titel "Sharing multimedia content in a peer-to-peer configuration" trägt. Dieses Dokument beschreibt Technologien zum Teilen von Multimedia-Inhalten in Peer-to-Peer-Verbindungen.

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Das betroffene Patent regelt grundlegende Mechanismen zur Wiedergabe von Medieninhalten über verschiedene Endgeräte hinweg. Nach der gerichtlichen Anordnung deaktivierte Disney zunächst die Google Cast-Funktion und schaltete anschließend auch AirPlay für deutsche Nutzer frei. Die zeitliche Abfolge der Deaktivierungen diente der strikten Einhaltung der Gerichtsverordnung. Disney+ bestätigte daraufhin, dass die Funktion vorübergehend nicht verfügbar war. Ein expliziter Zeitpunkt für die mögliche vollständige Wiederherstellung aller Dienste war in der offiziellen Stellungnahme nicht genannt worden.

Auswirkungen auf ältere Hardware und Nutzergruppen

Besonders betroffen von den vorherigen technischen Sperren waren Besitzer älterer Chromecast-Geräte. Diese alten Modelle können keine eigenständige Disney+-App installieren. Sie sind vollständig auf die Cast-Übertragungsmethode angewiesen, um den Streaming-Dienst zu nutzen. Auch andere Smart-TVs und externe Streaming-Geräte, die nicht über eine integrierte App verfügen, waren in der Übergangsphase benachteiligt. Für Geräte mit eigener App-Unterstützung bestand das Problem weniger stark.

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Die aktuelle Situation hat sich für die Nutzerbasis durch die Aktivierung von AirPlay entspannt. Die Technologie ermöglicht eine nahtlose Übertragung von Inhalten vom mobilen iOS-Device auf das Fernsehen. Dies ist eine bevorzugte Methode für viele Apple-Nutzer, die ihre Bibliothek auf dem großen Bildschirm genießen möchten. Die Wiederherstellung betrifft jedoch nicht alle Übertragungsprotokolle gleichermaßen. Google Cast bleibt weiterhin deaktiviert, was die Auswahl der kompatiblen Hardware einschränkt.

Ungeklärte technische Lösung und weitere Schritte

Es ist derzeit nicht eindeutig nachvollziehbar, wie Disney+ AirPlay trotz des rechtlichen Konflikts wieder anbieten kann. Die genaue technische oder juristische Strategie hinter dieser Teilfreigabe bleibt unklar. Eine mögliche Lizenzvereinbarung oder eine technische Umgehung der Patentansprüche wird spekuliert. Disney hat keine offiziellen Details zu den Mechanismen der Wiederaktivierung veröffentlicht. Die Unternehmenskommunikation hält sich in dieser Hinsicht bedeckt.

InterDigital hat durch das Urteil am 2. September 2026 einen strategischen Sieg errungen. Das Einheitliche Patentgericht in Düsseldorf hat die Reichweite des Patents EP 2 080 349 bestätigt. Dies hat direkte operative Konsequenzen für den Markt im deutschsprachigen Raum. Die asymmetrische Behandlung von AirPlay und Google Cast zeigt die Komplexität der Implementierung. Nutzer müssen aktuell mit eingeschränkten Optionen leben, bis sich der Rechtsstreit vollständig klärt oder eine dauerhafte Lösung gefunden wird. Die Verfügbarkeit bleibt somit selektiv angewendet auf die Apple-Ökosystem-Funktionen.