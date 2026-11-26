Erfahren Sie mehr über die Entstehung des 65. Disney-Animationsfilms Wie Verhext. Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der kreativen Prozesse und Teamdynamiken.

Das Walt Disney Animation Studios arbeitet aktuell an seinem sechsundsechzigsten Kinofilm, der im deutschen Sprachraum unter dem Titel " Wie Verhext" veröffentlicht werden soll. Dieses Projekt markiert einen wichtigen Meilenstein in der über hundertjährigen Historie des traditionsreichen Studios und stellt die Schöpfer vor die Herausforderung, eine komplett neue magische Welt zu erschaffen, die dennoch nahtlos in die etablierte Klassiker-Tradition des Hauses passt. Der Film folgt der unerwarteten Entdeckung einer Protagonistin, die sich als Hexe enttarnt und deren Zauberkräfte außer Kontrolle geraten, was sie in das geheimnisvolle Reich Hex verschlägt. Dort muss sie eine Zusammenarbeit mit einer zunächst als vorsichtig charakterisierten Persönlichkeit eingehen, um gemeinsam alte Familiengeheimnisse zu lüften und ihre verborgene Stärke als Team zu erkennen.

Die Vision hinter dem 65. Disney Animationsfilm

Die ursprüngliche Idee für diese neue Welt der Hexen stammt von Josie Trinidad, die das Konzept als Erstes präsentierte. Die Filmemacher waren sofort von der Perspektive begeistert, das populäre und oft missverständliche Bild der Hexe im Kino neu zu definieren. Dabei war den Kreativen sehr bewusst, dass sie sich in einer langen filmischen Tradition bewegen, die nicht nur Disney, sondern das gesamte Kino betrifft. Die Teams haben gezielte Wege gefunden, typische Motive dieses Genres aufzugreifen und bekannten Hexenfiguren der Filmgeschichte eine respektvolle Hommage zu erweisen, während sie gleichzeitig eigene, moderne Elemente einbrachten.

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Als zentrales Thema der Erzählung steht der sogenannte Hexenzirkel im Fokus, eine Gruppierung von Frauen, die zusammenfinden, um sich gegenseitig zu stärken und zu unterstützen. Diese Idee der solidarischen weiblichen Gemeinschaft verband sich in der Entstehungsphase der Geschichte mit der persönlichen Geschichte einer Mutter, eine Kombination, die von den Macherinnen als einzigartig und besonders ansprechend empfunden wurde. Der Fokus liegt dabei nicht auf Angst oder Isolation, sondern auf Spaß, magischen Abenteuern und der positiven Kraft der Zusammengehörigkeit.

Motivation der Filmemacher und studiointerne Perspektive

Ein Mitglied des kreativen Teams betonte die enorme emotionale und historische Tragweite, die mit der Arbeit an diesem Projekt verbunden ist. Der Eintritt in die Studios wird als Betreten von mehr als hundert Jahren Filmgeschichte beschrieben, in der Filme entstanden sind, die Menschen über Generationen hinweg begleitet und emotional berührt haben. Dies gelte selbstverständlich auch für das Leben der aktuellen Mitarbeiter, die stolz darauf sind, Teil dieser kontinuierlichen Kette von Geschichten zu sein, die den Menschen ihre gesamte Lebenszeit lang begleiten. Die Möglichkeit, selbst in diese Geschichte eingefügt zu werden, wird als unglaubliches Geschenk und Ehre empfunden.

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Der Prozess der Arbeit an einem neuen Originalwerk wird als surreal beschrieben, insbesondere weil die Beteiligten mit Disney-Filmen aufgewachsen sind und sich damals niemals hätten vorstellen können, später selbst an diesen Geschichten mitzuarbeiten. Diese neue Rolle bringt eine große Verantwortung mit sich, da die expectation hoch ist, dass die Werke überdauern und bleibenden Eindruck hinterlassen. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit einigen der besten Fachkräfte der Branche als unglaublich demütigend und als Erfüllung eines absoluten Traums angesehen. Die Herausforderung besteht darin, sich selbst immer wieder zu testen und Neues auszuprobieren, ohne die Bindung zum Publikum zu verlieren.

Verbindung zu D23 2024 und Zukunftsausblick

Die Präsentation und Diskussion dieser Entwicklungen fanden im Kontext des D23 2024 statt, des größten offiziellen Fan-Events von Disney. Auf dieser Veranstaltung wurden die Highlights vorgestellt, die einen ersten Eindruck von der visuellen Sprache und der Handlung der Produktion gaben. Durch Trailer und Interviews sollte das Publikum auf die kommende Veröffentlichung vorbereitet werden, wobei die Balance zwischen Innovation und Vertrautheit im Mittelpunkt stand. Die Schöpfer betonten, dass der Wunsch nach guter Geschichtenerzählung der gemeinsame Nenner ist, der alle Talente zum Disney Animation Studio zieht.

Die Produktion von "Wie Verhext" zeigt, wie sehr das Studio daran interessiert ist, seine Mythologie zu erweitern, während es gleichzeitig die Wurzeln seiner Identität pflegt. Durch die explizite Erwähnung der filmischen Vorgänger und die bewusste Abgrenzung durch eine neue, positive Darstellung von Hexen wird eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft geschlagen. Die emotionale Resonanz, die die Macherinnen beschreiben, spiegelt wider, welch hohen Stellenwert die Qualität und die Herzlichkeit der Erzählungen für das gesamte Team haben. Die Hoffnung ist, dass diese Geschichte das Publikum ebenso berühren wird wie die Klassiker der Vergangenheit, indem sie universelle Themen wie Familie, Gemeinschaft und die Entdeckung der eigenen Identität in einer magischen Umgebung verpackt.