Disney startet die Animation Wie Verhext am 26. November. Die Geschichte folgt Teenager Billie, die magische Kräfte entdeckt. Ein Film über Erwachsenwerden für die ganze Familie.

Disney plant die Veröffentlichung seiner neuen Animationskomödie Wie Verhext für den 26. November in den Kinos. Der Film präsentiert eine fantasievolle Geschichte, die Themen des Erwachsenwerdens, verborgener Kräfte und der Suche nach dem eigenen Weg verbindet. Die Produktion richtet sich an ein junges Publikum sowie an Familien, die magische Abenteuer mit Herz und Humor erwarten.

Handlungsfokus auf Teenager Billie und ihre Mutter

Der narrative Schwerpunkt liegt auf der jungen Protagonistin Billie, die mit den typischen Problemen der Teenagerzeit konfrontiert ist. Ihre alltäglichen Schwierigkeiten werden plötzlich überschrieben, als ihre Gefühle eskalieren und sie entdeckt, dass sie über geheimnisvolle magische Fähigkeiten verfügt. Diese Entdeckung führt dazu, dass sie in eine fantastische Welt namens Hex entführt wird, in der sie zunächst orientierungslos ist.

Also read Wie verhext: Schalke trifft auch gegen Stuttgart zuhause das Tor nicht

In dieser neuen Dimension wird Alice, Bills eigentlich zurückhaltende Mutter, zu ihrer entscheidenden Verbündeten. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter bildet das emotionale Fundament der Story. Gemeinsam tauchen sie in eine Umgebung ein, die von viel Hexerei und unerwarteten Wendungen geprägt ist. Die Dynamik der beiden Frauen treibt die Handlung voran, während sie die Regeln dieser magischen Welt zu verstehen versuchen.

Regieteam und Drehbuchautoren hinter der Produktion

Die künstlerische Leitung des Films liegt in den Händen von Fawn Veerasunthorn und Jason Hand, die als Regisseure fungieren. Ihre Arbeit wird durch das Drehbuch von Jared Bush und Dana Ledoux Miller ergänzt. Diese Kombination aus erfahrenen Kreativen soll sicherstellen, dass der Film sowohl visuell als auch narrativ überzeugt. Die Autoren sind bekannt für ihre Arbeit an weiteren Disney-Produktionen, was hohe Erwartungen an die Qualität weckt.

Advertisement

Die Geschichte wird als Familie abgefehn und bietet eine Mischung aus Humor und Magie, die Zuschauer jeden Alters ansprechen soll. Das Team verfolgt das Ziel, eine Geschichte mit viel Herz zu erzählen, die gleichzeitig die Spannung eines Abenteuers hält. Die Regisseure und Autoren arbeiten daran, eine Welt zu schaffen, die sowohl vertraut als auch neuartig wirkt.

Geheimnisse und Veränderungen in der Hexenwelt

Während sich Billie mit ihren neuen Fähigkeiten auseinandersetzt, stößt sie auf ein tiefes Geheimnis, das ihre Mutter Alice jahrelang verborgen hat. Dieses Geheimnis hat das Potenzial, nicht nur Bills eigenes Leben nachhaltig zu verändern, sondern die gesamte Struktur der Hexenwelt zu erschüttern. Die Enthüllung dieses Fakts bildet einen zentralen Wendepunkt in der Handlung.

Die Offenlegung des Geheimnisses führt zu einer Krise, die die bisherige Ordnung infrage stellt. Billie und Alice müssen gemeinsam bewältigen, wie sie mit den Konsequenzen dieser Offenbarung umgehen. Die Handlung dreht sich daher nicht nur um magische Kampftechniken, sondern vor allem um Vertrauen und familiäre Bindungen in Extremsituationen.

Exklusive Auktion und Merchandise Angebote

Neben der kinematografischen Veröffentlichung gibt es zusätzliche Angebote für Fans. Im Rahmen der Aktion Ein Herz für Kinder wird ein exklusiver Kunstdruck ersteigert, der vom Produzenten und Disney-Legende Roy Conli signiert wurde. Dieser Schritt verbindet die kommerzielle Verwertung mit wohltätigen Zwecken und spricht Sammler sowie Unterstützer der Initiative an.

Advertisement

Zusätzlich zum Kunstdruck umfasst das Auktionspaket eine Tragetasche, ein Notizbuch und exklusive Schnürsenkel mit Bezug zum Film Wie Verhext. Diese merchandise-Elemente bieten Fans die Möglichkeit, sich physisch mit dem Franchise zu verbinden. Die Auktion dient dazu, Gelder für soziale Projekte zu generieren, während gleichzeitig die Bekanntheit des Films gesteigert wird.