Disney+ deaktiviert Dolby Vision in weiteren europäischen Ländern

Der Streamingdienst hat aufgrund eines Patentstreits die Unterstützung für Dolby Vision in elf europäischen Ländern deaktiviert.

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Was für deutsche Disney+-Abonnent*innen schon seit Anfang des Jahres ein Ärgernis ist, weitet sich nun auf weitere Länder in Europa aus. Der Streamingdienst hat aufgrund eines eskalierenden Patentstreits in zahlreichen europäischen Nationen erneut die Unterstützung für das Deaktivieren von Dolby Vision deaktiviert. Konkret betroffen sind neben Deutschland jetzt auch Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien und Schweden.

Wer in den betroffenen Regionen einen Film oder eine Serie startet, die bisher in Dolby Vision verfügbar war, bekommt stattdessen nur noch das Standard-Format HDR10 angezeigt. Je nach Qualität eures Fernsehers kann der Unterschied in Form von besserem Kontrast und lebendigeren Farben deutlich sichtbar sein. Betroffen sind übrigens auch die wenigen noch verfügbaren 3D-Filme, die ebenfalls aus dem Angebot verschwunden sind.

Wer prüfen möchte, welches Format aktuell bei der Wiedergabe ankommt, kann dies meist über eine Info-Taste auf der Fernbedienung oder im Bildmenü des Fernsehers tun. Diese Maßnahme wird von InterDigital gegen Disney erwirkt. Diese gilt nun nicht mehr nur lokal in Deutschland, sondern in insgesamt elf EU-Ländern. InterDigital hält wichtige Patente im Bereich der Videokompression, die für die Ausstrahlung von Dolby Vision und auch 3D-Inhalten relevant sind.

Für die Abonnent*innen ist dieser juristische Hintergrund aber nur ein schwacher Trost. Es bleibt nur zu hoffen, dass Disney+ seinem Premium-Abo das Feature bald wieder hinzufügen kann





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