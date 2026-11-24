Disney+ übernimmt ab 2027 die Highlight-Rechte für die 1. und 2. Bundesliga von RTL. Die Vereinbarung läuft bis 2029. Mehr zur Einigung.

Die Walt Disney Company betritt mit ihrem Streaming-Dienst Disney+ den deutschen Markt für Fußball-Highlights. Disney+ hat mit RTL Deutschland eine Vereinbarung über die Sublizenz der Highlight-Rechte für die 1. und 2. Bundesliga geschlossen. Diese Partnerschaft umfasst auch die Relegationsspiele, welche weiterverkauft werden dürfen. Die operative Umsetzung dieser Lizenzvereinbarung beginnt am 8. Januar 2027 und erstreckt sich bis zum 30. Juni 2029.

Umfang und Technik der Lizenzvereinbarung

Bisher bot RTL+ nach dem Ende der Spiele kompakte Zusammenfassungen mit den besten Szenen an. Ab 2027 übernimmt Disney+ diese Aufgabe. Das Angebot ist in allen bestehenden Disney+-Abonnements ohne zusätzliche Gebühren enthalten. Die Inhalte sind speziell im Sportbereich von ESPN auf der Plattform Disney+ verfügbar. Dies integriert die Bundesliga-Highlights direkt in das bestehende Sportportfolio des US-Konzerns.

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Strategischer Ausbau des Sportangebots in Europa

Die Walt Disney Company baut ihr europäisches Sportgeschäft kontinuierlich aus. Bereits jetzt überträgt ESPN auf Disney+ alle Spiele der UEFA Women's Champions League live. Weitere Sportübertragungen im Programm sind die Formel E und die Icon League. Die Einführung der Bundesliga-Highlights dient als strategischer Meilenstein für den deutschen Markt. Das Unternehmen sieht darin eine Chance, die Reichweite der Ligen zu erhöhen und neue Zielgruppen zu erschließen.

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Direkte Auswirkungen auf RTL+ und Sky

Seit dem Erwerb von Sky am 1. Juni 2026 hält RTL die Rechte an den Pay-TV-Zusammenfassungen direkt nach Abpfiff. Diese Rechte sind im Paket M enthalten, das RTL für die Saison 2025/26 erworben hat. Die neuen Lizenzvereinbarungen ändern die Nutzung durch Zuschauer nicht grundlegend. Sky behält das Recht, die Highlights weiterhin auf den eigenen Plattformen zu zeigen. Zuschauer können auf RTL+ ab Dienstag um 0 Uhr jeweils neunzig Sekunden der Spiele als Abrufangebot nutzen.

Positionen der beteiligten Entscheidungsträger

Diego Londono, Senior Vice President und General Manager bei der Walt Disney Company, betonte das Wachstum von ESPN in Europa. Er bezeichnet die Bundesliga- und 2. Bundesliga-Highlights als wichtigen Baustein für die Abonnenten in Deutschland. Die Zusammenarbeit mit der Walt Disney Company basiert auf einer langjährigen Partnerschaft im Content-Lizenzbereich. Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte bei RTL Deutschland, freut sich über die Intensivierung der Zusammenarbeit im Sportbereich.