Disney+ lizenziert Highlights der 1. und 2. Bundesliga von RTL Deutschland. Die Vereinbarung beginnt am 8. Januar 2027 und kostet Abonnenten extra.

Die Streaming-Plattform Disney+ hat eine umfassende Vereinbarung mit RTL Deutschland geschlossen. Sie betrifft die Sublizenzierung der Highlight-Rechte an sämtlichen Spielen der 1. und 2. Bundesliga. Dieses Paket beinhaltet auch die Relegationspartien zwischen der 1. und 2. Liga. Die Vereinbarung wird am 8. Januar 2027 wirksam und läuft bis zum Ende der aktuellen Rechteperiode am 30. Juni 2029.

Technische Umsetzung und Zugang für Nutzer

Zukünftig übernimmt Disney+ das Angebot von Zusammenfassungen mit den wichtigsten Spielszenen kurz nach Abpfiff. Dieses Feature ist für alle Kunden ohne zusätzliche Kosten in sämtlichen Disney+-Abonnements enthalten. Die Inhalte sind spezifisch im Sportbereich ESPN auf der Plattform abrufbar. Damit baut Disney sein Sportangebot für deutsche Fans gezielt aus. Die Plattform ist im Fußballbereich bereits mit der Champions League der Frauen vertreten.

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Strategische Hintergründe und Lizenzierungsstruktur

Die Grundlage dieser Kooperation liegt in der Rechteübertragung von Sky an RTL. Seit der Übernahme von Sky zum 1. Juni 2026 verfügt RTL über die Rechte an den Zusammenfassungen im Pay-Bereich direkt nach Abpfiff. Diese Rechte überschneiden sich mit dem Paket M, das RTL bereits ab der Saison 2025/26 für RTL+ erworben hatte. Die Struktur ist klar: Sky darf die Highlights weiterhin auf seinen eigenen Plattformen zeigen. Bei RTL+ sind ab Dienstag um 0 Uhr jeweils 90 Sekunden lange Ausschnitte aus jedem Spiel auf Abruf verfügbar.

Positionen der Verantwortlichen und Partnerschaft

Diego Londono, Senior Vice President und General Manager bei der Walt Disney Company, kommentiert die Erweiterung. Er erklärt, dass ESPN auf Disney+ in Europa kontinuierlich weiter wächst. Die Highlights der Bundesliga und 2. Bundesliga seien ein wichtiger Meilenstein für die Abonnenten in Deutschland. Mit dieser Vereinbarung sollen Fans die besten Momente der beiden höchsten deutschen Fußballligen auf eine neue Art erleben. Die Zusammenarbeit vertieft die wachsende Sportanwendung auf der Plattform.

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Auswirkungen auf den Markt und zukünftige Entwicklung

Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte bei RTL Deutschland, betont die langjährige Partnerschaft mit der Walt Disney Company im Content-Lizenzbereich. Sie freut sich über die Intensivierung der Zusammenarbeit im Sportbereich. Das Ziel ist es, die Sichtbarkeit und Reichweite der Ligen weiter zu erhöhen. Diese strategische Allianz nutzt die Stärken beider Unternehmen aus. Die Rechteübertragung erfolgt im Rahmen der laufenden Perioden bis zum 30. Juni 2029.

Einordnung in das bestehende Sportangebot

Disney+ positioniert sich mit dieser Lizenz fest im deutschen Markt. Neben der Champions League der Frauen, bei der alle Partien live übertragen werden, zeigt Disney+ Sportveranstaltungen der Formel E. Auch die Icon League ist Teil des aktuellen Angebots. Die Integration der Bundesliga-Highlights schließt eine Lücke im Portfolio. Sie bietet Nutzern eine zentrale Anlaufstelle für deutsche Fußball-Inhalte. Die Kombination aus Live-Events und Highlights schafft einen Mehrwert.