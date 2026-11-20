Der neue Disney-Film Wie verhext startet am 26. November 2026 mit FSK ab 6 Jahren. Dies schließt Familien mit jüngeren Kindern aus der Weihnachtskinotradition aus und sorgt für Kritik.

Der neue Disney - Animationsfilm Wie verhext startet am 26. November 2026 in den deutschen Kinos. Die Altersfreigabe der FSK liegt bei der Freigabe ab 6 Jahren. Diese Regelung schließt jüngere Kinder von der Vorstellung aus. Eltern mit Grundschulkindern bleiben im Kino sitzen.

FSK-Regelung sperrt jüngere Kinder aus

Die FSK-Begründung nennt intensive Bedrohungssituationen. Emotional belastende Momente sind laut Prüfung ebenfalls enthalten. Das Kino hat strikte Regeln. Kinder unter sechs Jahren dürfen nicht hinein. Die Begleitung der Eltern hilft nichts. Die Hausordnungen der Kinos sind bindend.

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Die Kritik an dieser Praxis ist groß. Die Marke Disney gilt als Familienunterhaltung. Die größten Filme richten sich aber seltener an jüngste Zuschauer. Der Widerspruch ist deutlich. Viele Eltern sehen sich vor eine Herausforderung gestellt. Das Mindestalter der Kinos variiert. Oft gilt das dritte Lebensjahr als Grenze.

Weihnachtskinotradition bricht für junge Familien

Die Weihnachtstradition im Kino leidet darunter. Viele Menschen sahen seit den 1990er Jahren jährlich den Disney-Film. Die Generation wuchs mit diesem Ritus auf. Die Freude der Eltern auf neue Filme ist groß. Sie wollen diese Magie teilen. Die FSK-6-Freigabe zerstört diese Planung.

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Statistisch änderte sich die Lage drastisch. Acht Disney-Kinderfilme kamen seit 2025 heraus. Nur zwei davon hatten die FSK 0 erhalten. Die Kritik an diesen Titeln war teilweise laut. Der letzte Blockbuster folgte diesem Muster. Das zweite Jahr in Folge ist es so. Disney konzipiert bewusst ab 6 Jahren.

Alternative Weihnachtsfilme für jüngere Kinder

Die Konkurrenz nutzt diese Lücke. Disney Channel Mitmach-Kino bietet eine Option. Der Film basiert auf Marcus Pfister. Die Augsburger Puppenkiste bringt die Puppen ins Kino. Der Titel ist ab 0 Jahren geeignet. Die Laufzeit ist kurz. Unter 75 Minuten dauert er.

Ein anderer Titel ist Der Kater mit Hut. Er ist ein skandinavischer Weihnachtsfilm. Die Zielgruppe sind Familien. Die Altersfreigabe ist offen. Die Trailer lassen keine FSK 6 vermuten. Die Produktion ist klar positioniert. Disney lässt diese Nische bestehen.

Einfluss auf zukünftige Blockbuster und Markt

Die Folgen für die Industrie sind spürbar. Bluey ist ein Streaming-Phänomen auf Disney+. Kinder im Vorschulalter lieben die Serie. Sie ist der meistgestreamte Titel. Das Kino hat andere Anforderungen. Die FSK entscheidet anders als Streaming.

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Die Eiskönigin 3 steht noch aus. Die Vorgänger waren erfolgreich. Beide waren ab 0 Jahren freigegeben. Die Magie der Kindheit war stark. Die Eiskönigin 2 war düsterer. Eine FSK 6 wäre möglich. Die Fans sind gespannt auf 2027.

Die Zukunft der Kinofilme ist unklar. Pixar veröffentlicht Gatto bald. Der Trailer deutet auf FSK 6 hin. Ghost Market ist 2028 geplant. Rapunzel wird neu verfilmt. Lilo & Stitch 2 folgt nach. Die Unglaublichen 3 startet auch. Der Film Clay ist ein Weihnachtsblockbuster.

Disney muss die Magie erhalten. Kinder ab 0 Jahren fehlen im Kino. Die FSK 6 sperrt viele Familien aus. Die Tradition der Weihnachtskinozeit leidet. Eltern suchen Alternativen. Die Kinos haben enttäuschte Kinder vor sich. Die Mitarbeiter leiden unter der Situation.

Die Zukunft bleibt abzuwarten. Disney muss eine Strategie entwickeln. Die Balance zwischen Schutz und Spaß ist schwer. Die FSK-6-Regel ist aktuell der Standard. Jüngere Familien bleiben außen vor. Die Kinobesucherzahlen könnten sinken. Die Alternative ist Streaming. Doch das Kino ist ein Erlebnis.