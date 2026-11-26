Disney startet mit Wie Verhext einen neuen Animationsfilm über Hexerei und Familie. Die Geschichte um Alice und Billie erzählt von Magie und Erkenntnis.

Die Walt Disney Animation Studios veröffentlichen mit Wie Verhext (Originaltitel: Wicked Magic ) einen vollständig neuen Animationsfilm, der am heutigen Starttag in die Kinos kommt. Nach dem Erfolg der Sequel-Strategie mit Vaiana 2 und Zoomania 2 setzt das Studio in Los Angeles bewusst auf frischen Wind und verzichtet bewusst auf Fortsetzungen beliebiger Franchises. Die neue Produktion erzählt eine eigenständige Geschichte, die von Zauber, Familienchaos und der komplexen Beziehung zwischen Mutter und Tochter handelt.

Neue Geschichte mit Magie und Hexen

Der Film entführt die Zuschauer in eine bislang unbekannte Welt der Walt Disney Animation Studios, die von außergewöhnlichen Figuren und jeder Menge Hexerei geprägt ist. Die Handlung konzentriert sich auf die 16-jährige Billie, die in der Schule als Außenseiterin und Rebellin gilt. Ihre Mutter Alice tut alles dafür, ihre Tochter zu beschützen, und hat ihr dafür über einen Zeitraum von 16 Jahren ihre wahre Herkunft und ihre Identität als Hexe vorenthalten. Diese lange Zeit der Geheimhaltung führt zwangsläufig zu Spannungen zwischen den beiden Protagonistinnen, die im Laufe des Films zur Sprache kommen.

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Visuelle Symbole und kulturelle Anspielungen

In der animierten Welt von Wie Verhext finden sich klassische Symbole der Hexerei, darunter schwarze Katzen, Hexenkessel und Krähen. Darüber hinaus werden Praktiken wie das Tarotkartenlegen und das Räuchern mit Salbei in die Erzählung integriert. Die Produktion enthält zudem subtil versteckte Easter Eggs, die speziell auf Disney-Hexenfans zugeschnitten sind. Stilistisch erinnert der Film in manuellen Aspekten an die Animationen von Alice im Wunderland und der Serie Billie. Diese visuellen Referenzen schaffen eine vertraute Atmosphäre, die dennoch durch die neue magische Welt der Hexen erweitert wird.

Charakterentwicklung und emotionale Tiefe

Der Film funktioniert narrativ wie ein modernes Märchen, in dem unausgesprochene Wahrheiten schmerzhafte Folgen haben. Anstatt einen gravierenden Keil zwischen Mutter und Tochter zu treiben, zwingt die gemeinsame Konfrontation mit der magischen Realität Alice und Billie zur Zusammenarbeit. Dabei kommen lange unterdrückte Gefühle und schmerzhafte Wahrheiten ans Licht, die sich weniger mit Magie als vielmehr mit menschlichen Bindungen beschäftigen. Diese emotionalen Szenen sollen die eigentliche Disney-Magie ausmachen und beim Publikum eine tiefe Resonanz erzeugen.

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Identifikation durch rebellische Jugend und Schutz

Die Figur der 16-jährigen Billie bietet ein enormes Identifikationspotenzial für jugendliche Zuschauer. Ausgestattet mit Combat Boots, einem chaotischen Zimmer voller Film- und Bandposter sowie Musik von Little Mix, verkörpert sie den Widerstand gegen elterliche Erwartungen. Billies Gefühl, nicht immer verstanden zu werden und allen Anforderungen gerecht werden zu müssen, spricht ein breites Publikum an. Im Gegensatz dazu ist Alice als Mutterfigur weniger identifikationsstiftend, wirkt aber als starke, eigenständige Persönlichkeit faszinierend auf die Zuschauer.

Kritische Einordnung und gesellschaftlicher Aufschrei

Einige Beobachter verweisen auf einen Aufschrei nach dem ersten Trailer, der einen nächsten Disney-Film als freche Kopie einer gefeierten Serie bezeichnete. Diese Kritik trifft auf Wie Verhext jedoch nicht zu, da es sich um eine originäre Schöpfung handelt. Der Film beansprucht nicht, der beste Disney-Film aller Zeiten zu sein, sondern bietet eine schöne Zeit für das gesamte Publikum. Besonders Mütter und Töchter finden in der Beziehungsdynamik zwischen Alice und Billie eine Parallele zu bekannten Geschwisterdynamiken, wie sie etwa von Elsa und Anna bekannt sind. Die beiden Charaktere stehen exemplarisch für eigenständige Persönlichkeiten, die schräg und wundervoll ineinander greifen.