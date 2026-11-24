Disneys Animationsfilm Wie Verhext erzählt die Geschichte der 16-jährigen Billie und ihrer Mutter Alice. Ein Film über Zauberei, Geheimnisse und familiäre Bindungen.

Die Walt Disney Animation Studios erweitern ihr Portfolio mit dem Titel Wie Verhext und setzen damit auf frischen Wind nach den erfolgreichen Titeln Vaiana 2 und Zoomania 2. Der Film entführt das Publikum in eine zuvor unbekannte Welt, die von intensiver Magie, außergewöhnlichen Figuren und einem hohen Maß an familiärem Chaos geprägt ist. Im Zentrum der Handlung steht die elfjährige Tochter Alice und die 16-jährige Billie, deren Beziehung durch das Aufdecken langer geheilter Geheimnisse auf die Probe gestellt wird. Diese Entwicklung könnte nicht nur das familiäre Gefüge, sondern die gesamte Hexen welt für immer verändern.

Die Handlung rund um Hexen und Geheimnisse

Die Erzählung bedient sich klassischer Symbole wie schwarzen Katzen, Hexenkesseln und Krähen, ergänzt um Praktiken wie das Tarotkartenlegen und Salbeiräucherungen. Diese Elemente schaffen eine atmosphärisch dichte Welt, in der sich Fans von Hexengeschichten sofort wiederfinden. Der Film wirbt mit einer Vielzahl an Easter Eggs, die speziell für eingefleischte Disney-Hexenfans gedacht sind und eine tiefe Wertschätzung der Genres zeigen. Die visuelle Gestaltung verbindet diese traditionellen Motive mit einer modernen Ästhetik, um ein aktuelles Publikum anzusprechen.

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Identifikation durch die Figur Billie

Die 16-jährige Billie tritt als Außenseiterin und Rebellin auf, die in der Schule nicht immer den Erwartungen entspricht. Ihr Erscheinungsbild ist durch Combat Boots und ein chaotisches Zimmer, dekoriert mit Film- und Bandpostern, charakterisiert. Der Song Black Magic von Little Mix, der in ihrem Zimmer prominent vorkommt, unterstreicht ihre jugendliche Energie und ihren Wunsch nach individueller Entfaltung. Diese Details ermöglichen es Jugendlichen, sich mit ihrer Suche nach Identität und dem Gefühl, nicht immer verstanden zu werden, stark zu identifizieren. Billie repräsentiert den Drang nach Selbstbestimmung in einer Welt voller Geheimnisse.

Dynamik zwischen Alice und Billie

Alice hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Tochter Billie zu schützen, indem sie ihr über einen Zeitraum von 16 Jahren ihre wahre Herkunft und Identität verschwiegen hat. Diese Entscheidung führt unweigerlich zu Spannungen zwischen Mutter und Tochter, da Vertrauen und Offenheit in der Beziehung fehlen. Dennoch entwickelt sich der Konflikt nicht zu einer unüberbrückbaren Kluft. Stattdessen zwingen die äußeren Umstände die beiden Figuren zur Zusammenarbeit, was eine gemeinsame Reise durch Magie und Realität ermöglicht. Ihre unterschiedlichen Perspektiven bereichern die Geschichte und fördern ein tieferes Verständnis füreinander.

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Schmerzhafte Wahrheiten und emotionale Tiefe

Im Verlauf der Handlung kommen schmerzhafte Wahrheiten und lange unterdrückte Gefühle ans Licht, die eigentlich nichts mit Zauberei zu tun haben. Diese emotionalen Momente strahlen die typische Disney-Magie aus, die das Herz der Geschichte trifft. Die Dynamik zwischen Alice und Billie erinnert an die Beziehung von Elsa und Anna, jedoch transferiert auf das Mutter-Tochter-Verhältnis. Beide Frauen sind eigenständige und starke Persönlichkeiten, deren Interaktion sowohl Konflikt als auch tiefe Verbundenheit zeigt. Diese Nuancen machen den Film zu einem wertvollen Beitrag zur Darstellung familiärer Bindungen im Animationsgenre.

Konsequenzen für das Publikum und die Familie

Wie Verhext ist nicht als der beste Disney-Film aller Zeiten konzipiert, sondern zielt darauf ab, dem Publikum eine schöne und unterhaltsame Zeit zu bescheren. Der Film eignet sich hervorragend für gemeinsame Betrachtungen mit Freundinnen oder der Familie. Insbesondere Mütter und Töchter können in der Geschichte zahlreiche Anknüpfungspunkte finden. Die Kombination aus Magie, Humor und emotionaler Tiefe sorgt für ein breites Appeal, das verschiedene Altersgruppen anspricht. Die Walt Disney Animation Studios haben mit diesem Titel erneut bewiesen, dass sie Geschichten erzählen können, die sowohl unterhalten als auch zum Nachdenken anregen.