Disney bekräftigt, dass der vorletzte 'Avatar'-Film erscheinen soll. James Cameron plant dafür mit einem knapperen Budget.

Viele Fans bangen um die Zukunft der "Avatar"-Reihe seit dem Kinostart von "Avatar: Fire and Ash" im Jahr 2025. Disney gibt vorerst Entwarnung und plant offenbar weiterhin mit den Fortsetzungen.

Bei einer Präsentation seines kommenden Kinoprogramms in Buenos Aires hat das Unternehmen jetzt bestätigt, dass Teil vier weiterhin ins Kino kommen soll. Das4" zur Riege der Filme gehört, die veröffentlicht werden sollen. Eine Verschiebung des geplanten Termins oder gar eine Absage ist damit nicht vom Tisch. Dass Disney aber überhaupt kommuniziert, dass ein weiterer "Avatar"-Film erscheinen soll, könnte als positives Zeichen gewertet werden.

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Die Zukunft der Reihe war zuletzt ungewiss. Die Saga ist zwar auf fünf Filme ausgelegt, doch schon vor dem Start von Teil drei im Dezember 2025 zeigte sich RegisseurDer Grund für Spekulationen liegt in den Zahlen - in sinkenden Einnahmen bei hohen Produktionskosten.