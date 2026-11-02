Disney+ HDR10 Problem gelöst: Neue Technik funktioniert nur eingeschränkt

Disney+ stellt HDR10 wieder bereit, doch ein Patentstreit zwingt zur Nutzung einer alternativen Technik. Die verbesserte Bildqualität ist nur auf bestimmten Geräten verfügbar.

Disney+ hat die Wiedergabe der HDR10 -Bildtechnik für Premium-Abonnenten wieder aktiviert. Betroffene Kunden in Deutschland profitieren nun wieder von detaillierteren dunklen Szenen und besseren Kontrasten auf ihren Bildschirmen. Diese Entwicklung beendet eine längere Phase der technischen Inaktivität dieser speziellen Bildqualität auf der Streaming-Plattform.

Technische Umstellung und Patentkonflikt

Die Wiedereinführung der HDR10-Funktion ist das Ergebnis eines komplexen technischen Problems. Hinter der vorangegangenen Unterbrechung steckte ein Patentstreit zwischen Disney und dem US-Unternehmen InterDigital. Um rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, war die bisherige Übertragungstechnik zeitweise deaktiviert worden. Diese Maßnahme hatte dazu geführt, dass Nutzer seit Monaten trotz des teuren Premium-Abos keine scharfen 4K-Bilder mit den stark ausgeprägten HDR-Kontrasten empfangen konnten.

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Neue Codec-Strategie VP9-2 im Einsatz

Um den Zugriff auf HDR-Inhalte wiederherzustellen, setzt Disney+ nun auf ein alternatives technisches Verfahren. Der Streaming-Dienst nutzt dabei den Videocodec VP9-2. Diese spezifische Technologie ermöglicht die Darstellung der HDR10-Bilder, funktioniert jedoch nicht universell kompatibel. Die Wiedergabe dieser verbesserten Bildqualität ist somit an bestimmte Voraussetzungen gebunden und steht aktuell nur auf ausgewählten Fernsehern und Abspielgeräten zur Verfügung. Nutzer mit inkompatiblen Endgeräten sind weiterhin ausgeschlossen.

Dolby Vision bleibt weiterhin deaktiviert

Trotz der teilweisen Rückkehr der HDR-Funktionen gibt es keine vollständige Wiederherstellung aller ursprünglichen Bildstandards. Das Bildverfahren Dolby Vision bleibt gegenüber den Abonnenten weiterhin abgeschaltet. Die Plattform konzentriert sich ausschließlich auf die reaktivierten HDR10-Funktionen über den VP9-2-Codec. Dies bedeutet für die Kunden, dass sie keine Access auf die alternative High-Dynamic-Range-Technologie des Konkurrenten Dolby Laboratories haben.

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Kosten bleiben hoch trotz Einschränkungen

Die technischen Mängel und die eingeschränkte Gerätekompatibilität haben sich auf die Preisstruktur nicht ausgewirkt. Das Disney+-Premium-Abo kostet in Deutschland weiterhin monatlich 15,99 Euro. Ein Jahresvertrag beläuft sich auf einen Gesamtbetrag von 159,90 Euro. Viele Nutzer empfinden diese Kosten als unverhältnismäßig, da die versprochene hochwertige Bildqualität auf ihren Endgeräten oft nicht vollständig verfügbar ist.

Rechtliche Schritte der Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen sieht die Lage kritisch und mahnt Disney zur Verantwortung an. Die Organisation rät betroffenen Kunden, sich direkt an den Disney-Kundenservice zu wenden und klare Hinweise auf die aktuellen technischen Einschränkungen einzufordern. Die Verbraucherschützer haben Disney eine Frist gesetzt. Das Unternehmen soll sich bis zum 20. November schriftlich verpflichten, die zugesagten Dienstleistungen ordnungsgemäß zu erfüllen. Sollte diese Frist verstreichen, prüft die Verbraucherzentrale weitere rechtliche Schritte gegen den Streaminganbieter.