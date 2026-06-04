Zwei ehemalige Disney-Prinzessinnen berichten von unangenehmen Erfahrungen mit Besuchern im Disney-Freizeitpark. Sie berichten von anzüglichen Kommentaren, obszönen Gesten und sogar mutmaßlichen sexuellen Übergriffen.

Viele Kinder träumen davon, die Disney - Prinzessinnen einmal persönlich zu treffen. Doch hinter der Kulisse des Freizeitparks berichten ehemalige Darstellerinnen von unangenehmen und teils verstörenden Erfahrungen .

Zwei ehemalige Disney-Prinzessinnen berichten von anzüglichen Kommentaren, obszönen Gesten und sogar mutmaßlichen sexuellen Übergriffen durch Besucher. Ein Foto mit der Filmheldin, ein kurzer Moment in der Märchenwelt. Doch hinter der Kulisse des Freizeitparks berichten ehemalige Darstellerinnen von unangenehmen und teils verstörenden Erfahrungen. Nicht die Kinder, sondern Erwachsene sollen immer wieder Grenzen überschritten haben.

Zwei ehemalige Disney-Prinzessinnen berichten in der Daily Mail von anzüglichen Kommentaren, obszönen Gesten und sogar mutmaßlichen sexuellen Übergriffen durch Besucher. Eine ehemalige Disney-Prinzessin berichtet von einer schlimmen Begegnung: Ein Gast nahm sie in den Arm, schnupperte dann von ihrer Schulter bis zu ihrem Ohr an ihr entlang, seine Lippen berührten dabei ihre Haut. Dann flüsterte er ihr ins Ohr, dass er schmutzige Träume von ihr habe.

Anschließend habe der Mann versucht, unter ihrem Rock zu greifen und einen Reißverschluss zu öffnen. Sie erstarrte vor Angst, meldete den Vorfall und sagte: Aber sie haben nie etwas unternommen. Eine andere ehemalige Disney-Prinzessin berichtet von fast täglichen anzüglichen Bemerkungen. Ein Familienvater machte eine obszöne Geste mit der Zunge.

Seine Kinder waren noch ganz in der Nähe. Die Vorwürfe sind nicht neu. 2017 sorgte die ehemalige Disney-Mitarbeiterin Emma Guiness für Schlagzeilen, als sie über eine problematische Arbeitskultur und Übergriffe im Disneyworld Resort Orlando berichtete. Ein Mann habe ihr als Belle zugeflüstert: Wenn das Biest ins Bett geht, warte ich in der Bibliothek auf dich. Je freizügiger das Kostüm der Darsteller, desto hemmungsloser offenbar die Übergriffe.

Darsteller berichten, dass vor allem die Prinzessinnen-Figur Arielle in ihrem Muschelkostüm häufig mit Disney erklärte, die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern habe Priorität. Unangemessenes Verhalten werde nicht toleriert. In einigen Parks setzt das Unternehmen inzwischen stärker auf feste Begegnungszonen statt auf Figuren, die frei durch die Anlagen laufen. Dadurch können Mitarbeiter bei Zwischenfällen schneller eingreifen





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