Disney+ Rekord: Die Neuvermählte Kaiserin dominiert Streamingwelt

Die koreanische Serie Die Neuvermählte Kaiserin bricht Disney-Rekorde mit fast 3 Milliarden Aufrufen. Erfahren Sie mehr zu den Zahlen, Akteuren und der globalen Ausstrahlung.

Die koreanische Fantasy-Serie " Die Neuvermählte Kaiserin" hat den Streamingdienst Disney+ weltweit in eine Rekordlage versetzt. Seit der Veröffentlichung der Serie sammelt diese Produktion fast 3 Milliarden Aufrufe. Der Erfolg konzentrierte sich primär auf die ersten drei Tage nach dem Start, die den bisher höchsten Wert für lokale Originalpremiern der Geschichte des Anbieters darstellten. Dies bezieht sich ausdrücklich auf lokale Originalproduktionen, gilt aber international als Meilenstein.

Globale Chartdominanz und Marktpräsenz

Disney+ verbuchte mit dieser Premiere den meistgesehenen lokalen Originalstart seiner Geschichte weltweit. In mehr als 50 Märkten erreichte die Serie Platz 1 der Charts. Dazu gehören unter anderem Deutschland, die USA und Großbritannien. Die koreanische Zeitung "" meldete zudem, dass die Serie am 6. November auf Platz 2 der weltweiten Disney+-Seriencharts lag. Bereits in 76 Ländern hatte die Produktion die Top 10 der Ranglisten erreicht.

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Vorstart-Hype und digitale Reichweite

Der Hype um die Serie begann bereits lange vor dem offiziellen Startdatum. Ursprünglich sollte die Ausstrahlung erst am 4. November beginnen. Als "besonderes Dankeschön an die Fans für ihre überwältigende Unterstützung" veröffentlichte Disney+ die ersten vier Folgen jedoch vorzeitig. Auch Vorführungen beim Busan International Film Festival waren ausverkauft. Der Trailer erreichte innerhalb von 48 Stunden 13 Millionen Aufrufe bei YouTube und auf weiteren Social-Media-Plattformen.

Schauspieler und Handlungsumfeld

Im Mittelpunkt steht Kaiserin Navier, gespielt von Shin Mina. Ihr Ehemann Kaiser Sovieshu, dargestellt von Ju Jihoon, bringt nach einem Jagdausflug die ehemalige Sklavin Rashta an den Hof. Sie wird zur offiziellen Mätresse und Sovieshu verlangt schließlich die Scheidung, um Rashta heiraten zu können. Navier stimmt zu, knüpft daran aber einen überraschenden Wunsch: Sie will ebenfalls sofort erneut heiraten.

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Persönliche Ziele und politische Folgen

Ihre Wahl fällt auf Heinrey, gespielt von Lee Jongsuk, den Kronprinzen eines rivalisierenden Königreichs. Damit entwickelt sich das Beziehungsdrama zunehmend zu einem Machtkampf um persönliche und politische Interessen. Die Geschichte verbindet romantische Elemente mit strategischem Denken. Die Charaktere navigieren in einer komplexen Umgebung voller Intrigen.

Kritische Einordnung der Messwerte

Der Bestwert bezieht sich ausdrücklich auf lokale Originalproduktionen. Zudem nennt Disney keine konkreten Abrufzahlen. Deshalb lässt sich nicht unabhängig überprüfen, wie viele Menschen die Serie tatsächlich gesehen haben oder wie deutlich sie den bisherigen Rekord übertroffen hat. Die genaue Höhe der Zahlen bleibt also eine interne Angabe des Unternehmens. Trotzdem belegt die breite internationale Verbreitung den enormen Erfolg dieser koreanischen Produktion.