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Disney+-Serie 'Die neuvermählte Kaiserin' bricht Rekord: Über 50 Millionen Zuschauer weltweit

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Disney+-Serie 'Die neuvermählte Kaiserin' bricht Rekord: Über 50 Millionen Zuschauer weltweit
Disney+ · Die Neuvermählte Kaiserin · Südkorea
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Über 50 Millionen Zuschauer haben die lokale Originalserie 'Die neuvermählte Kaiserin' auf Disney+ geschaut. Die Südkoreaner sind weltweit in den Streamingcharts auf Platz eins, in Deutschland auf Platz vier.

Die Disney+ -Serie 'Die neuvermählte Kaiserin' hat innerhalb von drei Tagen nach dem Start Anfang November eine Rekord anzahl von Zuschauern aufgerufen. Die Serie, die auf einer südkorea nischen Webtoon basiert, hat sich weltweit als Publikumsliebling erwiesen. In über 50 Märkten, darunter den USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Mexiko, Chile, Australien, Neuseeland und Kanada, steht die Serie an der Spitze der südkorea nischen Serienpremieren.

Der Start der Serie wurde sogar um einen Tag vorgezogen, um den Fans für ihre starke Unterstützung vor der Veröffentlichung zu danken. Die weltweite Premiere der ersten Folgen beim Busan International Film Festival hatte bereits im Oktober für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Trailer zog in den ersten 48 Stunden auf YouTube und sozialen Medien 13 Millionen Aufrufe nach sich, während die Webtoon-Vorlage über drei Milliarden Aufrufe verzeichnet.

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'Die neuvermählte Kaiserin' - Eine romantische Serie mit Fantasy-Elementen

Die Serie erzählt die Geschichte von der zerrütteten Ehe zwischen Kaiserin Navier und Kaiser Sovieshu aus dem Ostreich. Als sich der Kaiser in Rashta, eine entflohene Sklavin, verliebt, gerät die Beziehung endgültig ins Wanken. Navier stimmt einer Scheidung unter einer Bedingung zu: Sie darf den rivalisierenden Kronprinzen Heinrey aus dem Westreich heiraten.

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Die Begeisterung in Deutschland

In Deutschland befindet sich 'Die neuvermählte Kaiserin' aktuell auf Rang 4 der Streamingcharts von Disney+. Die Begeisterung fällt entsprechend aus, wie die Reaktionen auf den Rekord auf Instagram beweisen. Dort finden sich Kommentare wie 'Habe sie heute geschaut und bin begeistert', 'Soooo schöne Serie' und 'Super! Die Serie ist wirklich toll!'

Nächste Episoden verfügbar

Mittlerweile stehen euch sechs Folgen der Serie zur Verfügung, jede Woche kommen zwei weitere der insgesamt zehn Episoden neu hinzu. 'Die neuvermählte Kaiserin' ist jetzt verfügbar auf Disney+.

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