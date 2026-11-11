Disney+ bietet die kanonische Extended‑Version von 'Avengers: Endgame' zum Streaming an, die derzeit in deutschen Kinos gezeigt wird. Das neue Angebot startet im Dezember, bleibt dabei exklusiv online verfügbar.

Disney+ hat angekündigt, die kanonische Extended ‑Version des MCU‑Blockbusters 'Avengers: Endgame' bereits im Dezember zum Online‑Stream anzubieten, obwohl der Film noch in deutschen Kinos läuft. Das Angebot gilt ausschließlich zum Versand und besticht Fans durch vier Minuten zusätzlicher Szenen, die auf die On‑Demand‑Ausstrahlung zugeschnitten sind.

Früheres Streaming zum Vorteil der Zuschauer

2019 wurde die 154‑Minuten‑Folge in Kinos gezeigt und erhielt anschließend exklusiven Live‑Streaming‑Vertrieb. Disney+ kündigte jetzt an, die 158‑Minuten‑Version, die über die 2016‑Originalfilme hinausgeht, früher als das reguläre Startdatum verfügbar zu machen. Das bedeutet, Zuschauer können das Kinoerlebnis online bestechen, ohne gleichzeitig eine Kinokasse zu verlassen.

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Projektionsmechanismus und technische Details

Der neue Inhalt besteht aus vier Szenen, welche den Kampf im Ende der Cascade Bridge erweitern. Die Exkurse wurden von den ursprünglichen Regisseuren Helmut Seidl und Julia Leist besprochen und beibehalten. Die Filme werden in 4K Ultra HD mit HDR10+ über die Disney+ Plattform ausgeliefert. Für die Streaming-Qualität wird ein adaptiver Bit‑Rate-Algorithmus eingesetzt, der die Bandbreite des Nutzers automatisch evaluiert.

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Reaktionen der MCU‑Regisseure und Interessengruppen

Die Produzenten haben die Erweiterung positiv bewertet und betont, dass die neuen Szenen die Welt der MCU logischer strukturieren. Gleichzeitig äußerte der Vorsitzende der Kinodbund Europa, dass ein früheres Streaming den Kinobesuch nicht unbedingt verdrängen werde, sondern vielmehr ein ergänzendes Erlebnis darstellt. Disney+ hat erklärt, dass die Extended‑Version gleichermaßen im europäischen Markt verfügbar sein wird.

Nächste Schritte für Fans und die Branche

Ab dem 1. Dezember ist die Extended‑Version erstmals für Premium‑Abonnenten von Disney+ verfügbar. Das Streaming wird für die ersten drei Wochen auf 24‑Stunden‑Live‑Aufruf angeboten, danach wird das Normalangebot nur noch in Kinos genutzt. Fans können sich im Vergleich noch im Dezember die Unterschiede an den spektakulären Momenten am Ende des Films ansehen. Die Veröffentlichungcites die Divergenzen in den Zuschauerzahlen, doch Disney+ behauptet, die neue Edition könne die Zuschauerbindung um 7 % erhöhen. Der nächste große MCU‑Event, 'Avengers: Doomsday', bleibt dennoch im Fokus der Branchen pfeiler, wobei die Extended‑Version bereits als "Watch‑later" für die Vorfreude dient.