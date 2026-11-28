Disney+ könnte ab 2027 die Ligue 1 übertragen. Der Streaming-Dienst erweitert sein Sportangebot in Europa und wirbt mit neuen Zielgruppen durch ESPN.

Der internationale Medienkonzern Disney zeigt offenes Interesse an den exklusiven Fernsehrechten für die französische Profiliga Ligue 1. Diese wichtigen Senderechte werden im Dezember 2024 offiziell an neue Partner vergeben. Der Streaming-Dienst Disney+ befindet sich aktuell im Auswahlverfahren, um den Sportinhalt seines Angebots erheblich zu erweitern.

Verleihung der Rechte im Dezember

Die französische Profiliga hat den Prozess zur Vergabe der neuen Übertragungsrechte für die Ligue 1 eingeleitet. Die offizielle Bekanntgabe der ausgewählten Bewerber findet am 4. Dezember statt. Bis zu diesem Termin bleibt die Identität der Unternehmen, die mitbieten, streng geheim. Die Ligue 1 möchte sicherstellen, dass der Wettbewerb fair und transparent verläuft, bevor die endgültigen Entscheidungen getroffen werden.

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Das französische Sportblatt L'Équipe berichtet, dass Disney+ als potenzieller Bewerber in Betracht gezogen wird. Der Konzern hält sich zu diesem Thema jedoch offiziell diskret. Es sind bisher keine bestätigten Informationen über ein formelles Angebot von Disney+ an die Liga durchgesickert. Die Erwartungen in der Branche sind jedoch hoch, da der Streaming-Dienst bereits eine starke Position im europäischen Sportmarkt aufgebaut hat.

Strategische Erweiterung durch ESPN

Hélène Etzi, die Präsidentin der Europa-Sparte von Disney, hat in einer E-Mail an L'Équipe die strategische Ausrichtung des Unternehmens bestätigt. Sie erklärte, dass das Sportangebot in Europa gezielt ausgebaut wird. Dabei stützt sich die Strategie maßgeblich auf die Marke ESPN. Diese gilt weltweit als führende Sportmarke und bietet dem Streaming-Dienst die Möglichkeit, sehr unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen.

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Ein zentrales Ziel dieser Expansion ist die Ansprache neuer Generationen von Zuschauern. Disney+ nutzt die Reichweite von ESPN, um Sportveranstaltungen in einem modernen Format darzustellen. Die Plattform sieht darin neue Möglichkeiten, um junge Zuschauer für traditionellen Fußball und andere Sportarten zu begeistern. Diese Strategie passt zum breiteren Ziel des Konzerns, digitale Abonnementdienste weiter zu stärken.

Bereits bestehende Bundesliga-Kooperation

Disney+ hat in Deutschland bereits signifikante Schritte zur Erweiterung seines Sportportfolios unternommen. Der Streaming-Dienst übernimmt per Sublizenz von RTL Deutschland die Highlight-Rechte für alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga. Dazu gehören auch die Relegationsspiele. Diese Vereinbarung ist langfristig angelegt und gilt vom 8. Januar 2027 bis zum 30. Juni 2029.

Dieses Engagement zeigt, dass Disney+ den europäischen Fußballmarkt ernst nimmt. Neben den Bundesliga-Rechten gehören auch die Women's Champions League und die Formel E zum aktuellen Angebot des Streaming-Dienstes in Europa. Diese Kombination aus etablierten Ligen und innovativen Sportarten soll die Attraktivität der Plattform für Sportfans weltweit steigern. Die Zusammenarbeit mit RTL Deutschland bietet Disney+ zudem eine solide infrastrukturelle Basis.

Auswirkungen auf den europäischen Markt

Falls Disney+ die Rechte für die Ligue 1 erhält, würde dies die Konkurrenzlandschaft im europäischen Streaming-Markt neu definieren. Konkurrenten wie Amazon Prime Video und DAZN stehen unter Druck, ihre eigenen Sportpakete zu schützen oder auszubauen. Die Ligue 1 profitiert von der globalen Reichweite Disney+, die über ESPN in vielen Ländern verfügbar ist. Dies könnte den Bekanntheitsgrad der französischen Liga international steigern.

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Die Fans der Ligue 1 müssen nun bis zur Bekanntgabe am 4. Dezember auf weitere Details warten. Es ist noch unklar, ob Disney+ das Höchstgebot abgeben wird oder ob andere Anbieter das Rennen machen. Die Liga wird wahrscheinlich auf maximale Reichweite und finanzielle Stabilität bei der Vertragsvergabe achten. Eine Entscheidung von Disney+ würde den Wandel im Sport-Media-Geschäft weiter vorantreiben.