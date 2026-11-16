DISQ-Umfrage 2026: Deutsche Discounter überzeugen bei Lebensmittelfrische und Service

Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität zeigt, dass deutsche Lebensmittel-Discounter im Jahr 2026 hohe Kundenzufriedenheit verzeichnen. Aldi und Lidl dominieren die Rangliste bei Qualität und Preiszufriedenheit.

Die Kundenzufriedenheit mit deutschen Lebensmittel-Discount ern bleibt auch im Jahr 2026 auf einem sehr guten Niveau. Eine aktuelle Befragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität ( DISQ) bestätigt diese positive Entwicklung. Drei der sechs untersuchten Discounter erhielten das Qualitätsurteil gut, während die übrigen Anbieter die Note befriedend erreichten. Insgesamt schneiden die Discounter bei dieser Verbraucherbefragung deutlich besser ab als in früheren Jahren, was auf eine verbesserte Service-Qualität hindeutet.

Lebensmittelfrische und Sortiment führen die Zufriedenheit an

Die besten Werte innerhalb der Branche erzielten die Discounter bei der Qualität der angebotenen Lebensmittel. Achtzig ein Prozent der Befragten bewerten die Ware als eher oder sehr positiv. Dabei spielen vor allem die Frische und der Geschmack der Produkte eine entscheidende Rolle. Alle sechs untersuchten Discounter erreichen in diesem Teilbereich mindestens das Urteil gut. Drei der Händler schaffen es sogar, das sehr hohe Urteiling sehr gut zu erlangen. Diese Ergebnisse unterstreichen die hohe Kompetenz der Diskonter bei der Frischetheke und dem Kernsortiment.

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Auch das Produktsortiment überzeugt die Verbraucher. Siebenundsiebzig Komma zwei Prozent der Befragten zeigen sich insgesamt zufrieden mit dem Angebot. Dreissigunddreißig Komma fünf Prozent sind sogar sehr zufrieden mit der Vielfalt der Waren. Die breite Palette an Produkten trägt maßgeblich dazu bei, dass Kunden ihre Wocheneinkäufe bevorzugt bei den Discountern erledigen. Dies ist ein wichtiger Faktor für die langfristige Loyalität der Kundenschaft in einem stark umkämpften Markt.

Ausverkaufte Artikel sind Hauptgrund für Unzufriedenheit

Trotz der insgesamt guten Bewertungen gibt es nach wie vor Bereiche, die Anpassungsbedarf zeigen. Der häufigste Grund für Ärger bei den Kunden sind ausverkaufte Sonderangebote bei Lebensmitteln. Dreißigacht Komma fünf Prozent der Befragten nennen dies als Hauptproblem. An zweiter Stelle stehen ausverkaufte Aktionsangebote bei Non-Food-Artikeln. Dreiunddreißig Komma vier Prozent der Kunden äußern hier Unmut. Diese Lücken im Sortiment führen dazu, dass die Freude über gute Preise getrübt wird.

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Der Service im Allgemeinen erhält im Schnitt eine gute Bewertung. Dennoch sieht mehr als ein Viertel der Befragten dennoch Verbesserungsbedarf, insbesondere bei der Präsenz von Mitarbeitern im Markt. Freundliches Personal ist zugleich einer der wichtigsten Gründe für positive Einkaufserlebnisse. Fünfundsechzig Komma vier Prozent der Kunden berichteten von einem positiven Erlebnis. Fast die Hälfte davon, also vierundfünfundneunzig Komma vier Prozent, führte dieses Erlebnis auf die Freundlichkeit der Mitarbeitenden zurück. Das zeigt, dass menschlicher Kontakt ein entscheidender Wettbewerbsvorteil bleibt.

Platzierungen: Aldi und Lidi führen die Rangliste an

In der Gesamtwertung zeigt sich ein klares Bild der Spitzenreiter. Aldi belegt in nahezu allen Leistungsbereichen Rang zwei. Der Discounter erreicht bei der Qualität der Lebensmittel sehr hohe Zufriedenheitswerte. Kunden empfehlen Aldi häufig weiter, was auf eine hohe Markenloyalität schließen lässt. Bei der Preiszufriedenheit der Kundschaft belegt der Anbieter die Spitzenposition. Diese konstant starke Performance festigt die Marktposition des Unternehmens nachhaltig.

Lidl hingegen belegt in den Bereichen Qualität der Lebensmittel, Service, Filialgestaltung und Produktsortiment Platz eins. Die Bewertungen liegen dabei zwischen gut und sehr gut. Damit setzt der Discounter Maßstäbe in nahezu allen relevanten Kategorien. Solide Platzierungen bei Qualität, Sortiment und Service sorgen für Top-Drei-Platzierungen bei der Bewertung. Diese Ergebnisse machen Lidl zum führenden Anbieter in der aktuellen DISQ-Studie. Die Konkurrenz reagiert mit strategischen Anpassungen, um wieder aufzuholen.

Ausblick: Regale müssen gut bestückt bleiben

Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ, resümiert die Ergebnisse mit Nachdruck. Vier von fünf Befragten erledigen den Großteil ihrer Wocheneinkäufe beim Discounter. Umso wichtiger ist es, dass die Regale gut bestückt sind. Hier liegt für die Branche der größte Hebel. Aktionsartikel sind häufig schnell vergriffen, was die Kundenzufriedenheit direkt beeinflusst. Die Diskonter müssen hier nachbessern, um den guten Ruf zu wahren.

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Das DISQ ist eines der renommiertesten unabhängigen Testinstitute in Deutschland. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg verfolgt das Ziel, die Service-Qualität in Deutschland zu verbessern. Zu diesem Zweck führt das Institut unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Es analysiert in wissenschaftlich fundierten Studien die Service-Qualität von Anbietern. Produktvergleiche basieren dabei auf Kundenbefragungen und verdeckten Tests. Das DISQ vergibt ein vertrauenswürdiges Testsiegel, das von vielen Verbrauchern als Orientierungshilfe genutzt wird.

Die Studie verdeutlicht, dass die Diskonterbranche zwar stabil ist, aber bei der Verfügbarkeit von Aktionsartikeln noch Potenzial hat. Die hohe Bedeutung von Freundlichkeit und Frische zeigt, dass es nicht nur um den Preis geht. Kunden wollen ein rundum positives Erlebnis. Die Ergebnisse des Jahres 2026 geben den Anbietern klare Hinweise, wo sie ihre Ressourcen einsetzen müssen. Nur wer hier optimiert, kann die Führungsspitze halten oder ausbauen.