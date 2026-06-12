Disziplinarverfahren gegen ehemaligen Oberbürgermeister Dieter Reiter

Die Regierung von Oberbayern leitet ein Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Oberbürgermeister Dieter Reiter ein. Reiter wurde beschuldigt, gegen das Beamtenrecht verstoßen zu haben, indem er als Verwaltungsbeirat des FC Bayern 90.000 Euro erhalten hat.

Die Regierung von Oberbayern leitet ein Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Oberbürgermeister Dieter Reiter ein. Reiter wurde beschuldigt, gegen das Beamtenrecht verstoßen zu haben, indem er als Verwaltungsbeirat des FC Bayern 90.000 Euro erhalten hat.

Die Grenze für genehmigungsfreie Nebentätigkeiten beträgt 10.000 Euro pro Jahr. Die Regierung von Oberbayern prüft, ob Reiter auch gegen das Beamtenrecht verstoßen haben könnte. Die Folgen könnten empfindlich sein. Reiter drohen laut dem bayerischen Disziplinargesetz unter anderem ein Verweis, eine Geldbuße oder auch eine Reduzierung der Ruhestandsbezüge.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass das Verfahren mangels Beweisen eingestellt wird. Die Regierung von Oberbayern hat Reiter bereits informiert und ihm die Gelegenheit gegeben, sich zum Verdacht zu äußern. Reiter selbst hat sich auf Anfrage nicht geäußert. Die Affäre um die Nebentätigkeiten beim FC Bayern dürfte ihn nach zwölf Jahren das Amt des Oberbürgermeisters gekostet haben. Nun droht mit dem Verfahren noch eine weitere Strafe





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