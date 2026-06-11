Disziplinarverfahren gegen Ex-Oberbürgermeister Dieter Reiter wegen Tätigkeit beim FC Bayern

Die Regierung von Oberbayern hat ein Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter eingeleitet. Ihm wird vorgeworfen, als Beamter ohne Stadtratsgenehmigung eine vergütete Tätigkeit beim FC Bayern ausgeübt zu haben. Reiter war im Verwaltungsbeirat und Aufsichtsrat des Vereins. Nach Bekanntwerden vor der Kommunalwahl trat er zurück, spendete das Geld und verlor die Wahl. Nun wird das Dienstvergehen geprüft.

Dieter Reiter , ehemaliger Oberbürgermeister Münchens, gerät wegen seiner Tätigkeit beim FC Bayern in die Kritik. Ein Disziplinarverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Der Vorwurf: Ohne Genehmigung des Stadtrats habe er beim deutschen Fußball-Rekordmeister eine vergütete Tätigkeit ausgeübt.

Reiter war im Verwaltungsbeirat und ab Februar auch im Aufsichtsrat des Vereins tätig. Nachdem dies vor der Kommunalwahl bekannt wurde, trat er von diesen Ämtern zurück und spendete das erhaltene Geld an soziale Projekte. Bei der anschließenden Oberbürgermeisterwahl unterlag er deutlich seinem grünen Herausforderer Dominik Krause und zog sich aus der Politik zurück. Die Regierung von Oberbayern informierte Reiters Anwalt über die Verfahrenseinleitung und gab ihm Gelegenheit zur Stellungnahme.

Die Behörde betont, dass bis zum Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gelte. Sollte sich ein Dienstvergehen bestätigen, werde über eine angemessene Disziplinarmaßnahme entschieden. Reiter selbst hat sich nach Angaben von Ippen Media nicht geäußert





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dieter Reiter FC Bayern Disziplinarverfahren Oberbayern Beamtenrecht Kommunalwahl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Disziplinarverfahren gegen Münchens Alt-OB Dieter ReiterWegen der sogenannten FC-Bayern-Affäre hat die Regierung von Oberbayern gegen Alt-Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Es bestehe der Verdacht, dass Reiter gegen Vorschriften des Beamtenrechts verstoßen habe.

Read more »

Wegen FC-Bayern-Affäre: Disziplinarverfahren gegen Münchens Ex-OB Reiter eingeleitet90.000 Euro hat Dieter Reiter vom FC Bayern erhalten, ohne den Münchner Stadtrat zu informieren. Die Wiederwahl hat er verloren, das Geld ist längst gespendet – Ärger droht ihm trotzdem.

Read more »

Disziplinarverfahren gegen Ex-OB Reiter nach Bayern-PostenMünchen - Die Regierung von Oberbayern hat nach Medienberichten ein Disziplinarverfahren gegen Münchens Alt-Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD)

Read more »

Ermittlungen gegen Alt-Oberbürgermeister Reiter wegen FC Bayern PostenGegen den abgewählten Münchner Oberbürgermeister Reiter wurde ein Verfahren eingeleitet, da er mutmaßlich ohne Genehmigung des Stadtrats eine bezahlte Tätigkeit beim FC Bayern ausübte.

Read more »