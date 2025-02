Disziplinprobleme am BVB: Fünf rote Karten - Dortmunds Albtraum

Der BVB kämpft nicht nur sportlich, sondern auch mit disziplinarischen Problemen. Fünf rote Karten in der Liga sind ein Zeichen für hektischen und unnötigen Einsatz. Ist das der Grund für den miserablen Saisonstart?

In Dortmund herrscht nicht nur wegen des Liga-Absturzes (Platz 11) Alarmstufe Rot. Während die Qualifikation für die Champions League inzwischen in weite Ferne gerückt ist, zerfallen die Dortmunder Defensivreihen immer wieder in hektische Fehlentscheidungen. Bei der jüngsten Pleite gegen Stuttgart (1:2) flog Julian Ryerson nach einem völlig überhitzten Auftritt vom Platz.

Die Karten-Flut ist inzwischen auch großes Thema in der Chef-Etage und nervt die Bosse gewaltig! Was die große Frage aufdrängt: Hat Dortmund ein Disziplin-Problem? Oder einfach auch viel Schiri-Pech? Die Rambo-Chronik spricht eine eindeutige Sprache... Der gelb-rote Auftakt in die Seuchen-Saison! Beim 0:0 in Bremen kommt Nico Schlotterbeck gegen Ex-Dortmunder Njinmah zu spät und sieht die Ampelkarte. BILD-Analyse: Kann passieren! Almugera Kabar fliegt in Augsburg (1:2) bei seinem Bundesliga-Debüt. Erst in der 68. Minute eingewechselt, bezahlt der U17-Weltmeister Lehrgeld und sieht nach einem Zupfer gegen Rexhbecaj in der Nachspielzeit Gelb-Rot. BILD-Analyse: Vermeidbar! Kapitän Emre Can erweist seinem Team einen Bärendienst, grätscht in Mainz (1:3) komplett übermotiviert in den Gegner und sieht in der 27. Minute rot – und das völlig zurecht. Dortmund geht anschließend unter. BILD-Analyse: Vermeidbar! Pascal Groß trifft Wolfsburgs Lukas Nmecha als letzter Mann – Notbremse! Vorausgegangen war beim 3:1-Auswärtssieg ein haarsträubender Pass von Can, der den Nationalspieler in die Bredouille brachte. BILD-Analyse: Vermeidbar! Wieder Schlotti! Wieder Werder! Diesmal bringt der Abwehr-Anführer Grüll als letzter Mann zu Fall und schwächt beim Tullberg-Debüt (2:2) seine Mannschaft früh (21. Minute). Intern ist die Meinung klar: Ein Verteidiger dieser Klasse muss sich da cleverer anstellen! BILD-Analyse: Vermeidbar! Der BVB weiter im Sturzflug! Das ist Dortmunds schlimmstes Problem. Die Bilanz zeigt: Mindestens fünf der sechs Roten Karten waren unnötig bzw. teils sogar richtig dumm! Die Rambos der Liga sind anscheinend überfordert, übermotiviert oder zu naiv – Attribute, die beweisen, warum der BVB in diesem Jahr nicht zu den Spitzenmannschaften zählt… Bezeichnend: Nur gegen Wolfsburg konnte der BVB in Unterzahl gewinnen, in all den anderen 10-Mann-Spielen wurden die Siege verschenkt. Sicherlich kein Zufall





