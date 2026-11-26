Vor dem Hintergrund einer destabilisierten Weltordnung diskutierte die Charta der Vielfalt auf ihrer Konferenz mit fast 7000 teilnehmenden Unternehmen über Verantwortung, zukünftige Arbeitsmodelle und die Notwendigkeit von Diversität. Der Slogan 'Shift Happens' unterstreicht, dass Veränderungen unumgänglich sind und Unternehmen diese aktiv gestalten müssen, um zukunftsfähig zu bleiben.

Die Weltordnung ist aus den Fugen geraten – und das hat Einfluss auf die Gesellschaft. Was bedeutet das für die Zukunft von Unternehmen? Welche Verantwortung tragen sie?

Vor allem: Wie werden wir in Zukunft arbeiten und in welchen Jobs? Diese Fragen standen im Zentrum der Diversity-Konferenz der Charta der Vielfalt, der größten Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Diversität und Chancengleichheit. Knapp 7000 Unternehmen haben die Charta seit 2006 unterzeichnet – damit repräsentiert sie 16 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Textchefin Birgitta Stauber sucht sie in ihrem Newsletter „Das Beste am Sonntag“ für Sie aus, eingebettet in ein persönliches Editorial.

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Kostenlos abonnieren können Sie den NewsletterKlar ist längst: Die Veränderungen sind nicht aufzuhalten.