Markt Analyse von Nico Söldner über: Chevron Corp, McDonald’s Corporation, Oracle Corporation, Novo Nordisk A/S Class B. Lesen Sie Nico Söldner's Analyse auf Investing.com.

Hast du dich mal gefragt, welche die besten Dividendenaktien der Welt sind? Genau das finden wir heraus. Ich zeige dir, nach welchen Kriterien ich vorgehe und wie ich die Aktien finde, denn das ist gar nicht so schwer, wenn man die richtigen Tools zur Hand hat.

Ich nehme dich ja mit auf meine finanzielle Reise Richtung Rente mit 40, und solide wachsende Dividenden sind dafür ein ganz wichtiger Baustein. Wie immer gilt: keine Anlageberatung, sondern meine persönliche Sicht. Ein Hinweis in eigener Sache: Den Screener, mit dem ich die Dividendenaktien gefiltert habe, findest du in InvestingPro. Gerade läuft der Early Bird Black Friday Deal mit bis zu 55 Prozent Rabatt auf den Zweijahresplan.

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Gib beim Checkout meinen Code „NICOINVESTIERT“ ein, dann bekommst du nochmal 15 Prozent auf den bereits reduzierten Preis. Für zwei Jahre Pro+ zahlst du damit statt 1.068 Euro nur rund 408 Euro:Ich habe mir Gedanken gemacht, welche Eigenschaften eine Aktie mitbringen muss, um zu den besten Dividendenaktien der Welt zu zählen. Herausgekommen sind neun Faktoren:So sortiere ich die kleinen Unternehmen vorab aus, weil die in der Regel volatiler sind.

Für mich ist das die Übersetzung des Burggrabens: Wer so viel vom Umsatz behält, hat irgendetwas, womit er sehr gut Geld verdient. Ich wollte mich nicht zu sehr einschränken, denn gerade Dividenden um die 1 Prozent steigen oft besonders gut. Dividendenserie von mindestens zehn Jahren. Ein ganz, ganz wichtiger Wert.

Bei klassischen Dividendenaktien liegt er irgendwo zwischen 10 und über 100 Prozent. Ab 80 Prozent muss man genau prüfen, ob die Dividende langfristig gesichert ist oder ob es nur ein schwaches Jahr war. Wachstum des Gewinns je Aktie von über 5 Prozent. Wenn du zu meinen regelmäßigen Lesern gehörst, weißt du, dass ich gern mit InvestingPro arbeite.

Dort mache ich nicht nur die Aktienanalyse, man kann Aktien auch screenen. Diese Funktion habe ich in den letzten Monaten für mich entdeckt und wirklich viel damit gespielt. Du kannst ganz flexibel nach deinen eigenen Kriterien filtern.kommt dort laut InvestingPro auf eine Rückkaufrendite von über 23 Prozent. Das Angebot an Aktien sinkt, und das sorgt im Verhältnis in der Regel für mehr Nachfrage.

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Da bekommst du super Inspiration für dein Portfolio und lernst nebenbei, welche Kennzahlen für dich wichtig sind. Zurück zu den Dividendenaktien. Alle neun Faktoren habe ich als Filter eingestellt, und zu jeder Kennzahl gibt es direkt eine Erklärung, beim Dividendenwachstum etwa, dass es um das durchschnittliche Fünfjahreswachstum geht. Alles ist flexibel anpassbar.

Das Ergebnis: Von 156.379 Aktien blieben am 22. November genau 78 übrig, die alle neun Kriterien erfüllen. Das ist schon wirklich krass.3,4 Prozent Dividendenrendite, 5,8 Prozent Dividendenwachstum pro Jahr über fünf Jahre, Ausschüttungsquote 51,6 Prozent. Laut InvestingPro hat Chevron die Dividende 39 Jahre in Folge erhöht. 2,3 Prozent Rendite, 6,8 Prozent Dividendenwachstum, 23 Jahre Dividendenerhöhung in Folge.

Die Ausschüttungsquote liegt mit 72,7 Prozent schon näher an meiner Grenze. Das Coole: Du kannst die Liste auch nach Sektoren aufgliedern. Suchst du die besten Dividendenaktien aus dem Basiskonsum, bekommst du vier Stück angezeigt:. Mondelez kommt auf 3,1 Prozent Dividendenrendite und 9,7 Prozent Dividendenwachstum, Hershey auf 3,3 Prozent Rendite und sogar 11,2 Prozent Dividendenwachstum pro Jahr.

So bekommst du endlich Klarheit in diesen Dschungel an Unternehmen.. Southern Copper bringt 3,9 Prozent Dividendenrendite bei 13,8 Prozent Dividendenwachstum, Barrick 2,2 Prozent Rendite bei 14,2 Prozent Wachstum. Was du zusätzlich noch reinnehmen kannst, sind zum Beispiel die Verschuldung oder die Kursentwicklung. Da gibt es quasi keine Grenzen, und deine Filter kannst du als eigene Strategien speichern..

Schwab kommt laut InvestingPro auf eine Bruttomarge von 97,5 Prozent. Bei den Margen muss man Finanztitel und Immobilienunternehmen aber eigentlich ein bisschen ausklammern, weil die Kennzahl dort anders zu lesen ist. Wenn du nach Marktkapitalisierung sortierst, sind das schon einfach die ganz großen Unternehmen. Und einige davon habe ich selbst im Portfolio:4,2 Prozent Rendite, 6,8 Prozent Dividendenwachstum, die Dividende steigt laut InvestingPro sogar seit 54 Jahren in Folge.

Die Ausschüttungsquote liegt bei 72,3 Prozent. Bei PepsiCo schaue ich übrigens immer auch auf die Ausschüttungsquote vom freien Cashflow, denn die Dividende wird am Ende aus echtem Geld bezahlt. Die liegt laut InvestingPro bei 75,3 Prozent, also ebenfalls noch unter meiner 80-Prozent-Grenze, aber da ist nicht mehr allzu viel Luft. Und bei McDonald’s sieht man schön, dass nicht nur die Dividende wächst: Der Umsatz ist zuletzt um 5,8 Prozent gestiegen, der Gewinn je Aktie um 7,9 Prozent.

Nachhaltiges Wachstum hat bei Dividendenaktien für mich oberste Priorität. Was bringt dir eine Aktie, die zwar eine Dividende ausschüttet, aber nicht dynamisch wächst? Natürlich gibt es mal Verwerfungen wie bei Novo Nordisk. Es kann mal zwei, drei Jahre nicht so gut laufen.

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In der Regel sind solche Unternehmen aber gut genug geführt, um den Turnaround zu schaffen. Also lass dich davon bitte nicht irritieren. Es gibt sicherlich Unternehmen, die mal in Schwierigkeiten stecken, obwohl sie zu den besten Dividendenaktien gehören. Mit diesen Qualitätskriterien, die du flexibel anpassen kannst, findest du die für dich besten Dividendenaktien heraus.

Für mich ist das die Crème de la Crème der Dividendenwelt. Probier es selbst aus und hol dir neue Inspiration für deine nächsten Aktienkäufe. Das ist keine Anlageberatung, sondern Inspiration für deine eigene Analyse.

Den Aktien-Screener mit frei wählbaren Kriterien, Erklärungen zu jeder Kennzahl und speicherbaren StrategienDie Dividendendaten mit Rendite, Fünfjahreswachstum, Ausschüttungsquote und Dividendenserie Wenn du deine eigenen Dividendenaktien finden willst: Im Early Bird Black Friday Deal gibt es bis zu 55 Prozent Rabatt, Pro+ ist für mich beim Preis-Leistungs-Verhältnis die beste Mischung. Wichtig ist nur, dass du beim Checkout meinen Code „NICOINVESTIERT“ eingibst, dann bekommst du zusätzlich 15 Prozent auf den Aktionspreis.

Aktienanalyse, Chartanalyse, Screener und KI hast du dann in einem einzigen Tool:Welche Kriterien sind dir bei Dividendenaktien am wichtigsten, und welche der 78 Treffer hast du selbst im Depot? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank für deine Zeit, bleib gesund und auf gute Renditen! Hinweis: Alle Inhalte sind keine Anlageberatung, sondern meine persönliche Meinung.

Die vorgestellten Aktien können sich in meinem Depot befinden. Investieren birgt Risiken bis hin zum Totalverlust. Kennzahlen: Stand 23.11.2026, Quelle: InvestingPro. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind.

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