Divock Origi beendet Karriere: Die Legende des Super-Subs tritt ab

Der belgische Stürmer Divock Origi hat sein Karriereende verkündet. Bekannt wurde er vor allem durch seine entscheidenden Tore für den FC Liverpool, die ihm den Spitznamen Super-Sub einbrachten. Nach Stationen beim VfL Wolfsburg und der AC Mailand widmet er sich nun der Mode.

Divock Origi hat offiziell das Ende seiner aktiven Fußballkarriere bekannt gegeben. Der belgische Stürmer, der in seiner Laufbahn unter anderem für den VfL Wolfsburg, den FC Liverpool und die AC Milan spielte, hinterlässt trotz vergleichsweise geringer Einsatzzeiten ein beeindruckendes Vermächtnis.

Vor allem seine Tore in entscheidenden Momenten machten ihn zu einer Legende, insbesondere in Liverpool, wo er mit seinen Joker-Qualitäten unvergessliche Nächte bescherte. Der 31-Jährige gehörte zur goldenen Generation der belgischen Nationalmannschaft, die bei der Weltmeisterschaft 2018 den dritten Platz belegte. Seine Vereinskarriere ist eng mit dem FC Liverpool verbunden, obwohl er nie als unangefochtene Stammkraft galt.

Der Durchbruch gelang ihm in der Saison 2018/19, als Trainer Jürgen Klopp auf ihn setzte und er mit entscheidenden Toren den Weg zum Champions-League-Titel ebnete. Das Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona am 7. Mai 2019 bleibt unvergessen: Nach einer 0:3-Niederlage im Hinspiel gelang Liverpool ein sensationelles 4:0, wobei Origi das erste Tor erzielte und später den entscheidenden Treffer zum 4:0 nach einer cleveren Ecke von Trent Alexander-Arnold. Dieser Moment verhalf ihm zu einem festen Platz in den Geschichtsbüchern des Vereins.

Im Finale gegen Tottenham Hotspur bestätigte Origi seinen Ruf als Super-Sub. In der 58. Minute eingewechselt, erzielte er per Volleyabnahme das 2:0 und sicherte Liverpool den sechsten Champions-League-Titel. Auch in der Premier League und im FA Cup sammelte er Trophäen, obwohl er nie mehr als 20 Ligaeinsätze pro Saison verbuchte.

Nach seinem Abgang 2022 wechselte er zur AC Mailand, wo er jedoch kaum zum Zug kam und zuletzt nur noch mit der zweiten Mannschaft trainierte. Im Winter 2024 wurde sein Vertrag aufgelöst, und nun gab er via Instagram sein Karriereende bekannt. Der gebürtige Houthulster möchte sich künftig seiner zweiten Leidenschaft widmen: der Mode. Als Designer möchte er neue Wege gehen, wie er in seinem Statement betonte.

Bevor er in Liverpool zum Helden wurde, spielte Origi für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Die Leihe in der Saison 2017/18 war von Höhen und Tiefen geprägt: Er erzielte sieben Tore und bereitete drei weitere vor, konnte aber den Abstiegskampf nicht verhindern. In der Relegation gegen Holstein Kiel traf er im Hinspiel und bereitete das 3:1 vor, sodass der VfL die Klasse hielt. Dennoch blieb er für Liverpool stets ein wichtiger Spieler für besondere Momente.

Seine Karriere endet nun vorzeitig, aber mit dem Wissen, dass er sich durch seine Tore ein Denkmal gesetzt hat. Die Fans werden ihn als den Mann in Erinnerung behalten, der im größten Moment zur Stelle war - sei es in Anfield, im Wembley-Stadion oder in Madrid. Origi selbst sieht seine Mission als erfüllt an und schaut optimistisch in die Zukunft





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Divock Origi Karriereende FC Liverpool Champions League Super-Sub

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