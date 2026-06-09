Divock Origi beendet mit 31 Jahren seine Karriere - Held der Klopp-Ära tritt ab

Der belgische Stürmer Divock Origi hat mit 31 Jahren seinen Rücktritt vom Profifußball bekannt gegeben. Besonders seine Tore im Champions-League-Halbfinale 2019 gegen Barcelona und im Finale gegen Tottenham machen ihn zur Legende des FC Liverpool.

Divock Origi , der belgische Stürmer mit kenianischen Wurzeln, hat mit 31 Jahren seinen Rücktritt vom Profifußball bekannt gegeben. In einer emotionalen Instagram-Botschaft schrieb er: Meine Aufgabe im Spiel als Spieler ist erfüllt.

Ich habe meine Kindheitsträume verwirklicht: auf den größten Bühnen zu spielen und die bedeutendsten Trophäen zu gewinnen. Dafür bin ich Gott von Herzen dankbar. Nun beginne für ihn die nächste Berufung, ohne jedoch näher zu erläutern, was er damit meint. Für die Fans des FC Liverpool wird Origi für immer einer der großen Helden der Ära von Jürgen Klopp bleiben.

Der Stürmer, der von 2014 bis 2020 bei den Reds unter Vertrag stand, prägte einige der unvergesslichsten Momente des Vereins. Besonders sein Tor im Champions-League-Halbfinale 2019 gegen den FC Barcelona bleibt Legende. Nach einem 0:3 im Hinspiel schien Liverpool aussichtslos, doch im Rückspiel gelang eines der größten Comebacks der Fußballgeschichte. Beim Stand von 3:0 nutzte Origi eine geniale und blitzschnell ausgeführte Ecke von Trent Alexander-Arnold, während Barcelonas Abwehr noch unsortiert war, und schob zum 4:0 ein.

Anfield explodierte, und dieses Tor schoss Liverpool ins Finale. Nur wenige Wochen später der nächste große Moment: Im Champions-League-Endspiel gegen Tottenham Hotspur erzielte Origi das entscheidende 2:0 und machte den Triumph der Reds perfekt. Auch in der Premier League sorgte der Angreifer immer wieder für magische Augenblicke. Besonders sein Last-Minute-Siegtreffer im Merseyside-Derby gegen Everton im Dezember 2018 bleibt vielen Fans in Erinnerung.

In seiner Abschiedsbotschaft bedankte sich Origi bei seinen Fans, Trainern, Mitspielern und seiner Familie. Zudem sprach er über den Stolz, Belgien vertreten und gleichzeitig seine kenianischen Wurzeln getragen zu haben. Zuletzt war Origi beim AC Mailand unter Vertrag, spielte dort aber überhaupt keine Rolle mehr. Nach seiner Leihe zu Nottingham Forest in der Saison 2023/24 trainierte er überwiegend mit der zweiten Mannschaft der Rossoneri.

Im Dezember wurde sein ursprünglich bis Sommer laufender Vertrag vorzeitig aufgelöst. Sein bislang letztes Pflichtspiel absolvierte der Belgier vor mehr als zwei Jahren für Nottingham Forest, für Milan lief er zuletzt im Mai 2023 auf. Seine erfolgreichste Zeit verbrachte er jedoch bei Liverpool. Nach seinem Wechsel aus Lille 2014 wurde er 2017 auch für ein Jahr nach Wolfsburg ausgeliehen (für eine Leihgebühr von sechs Millionen Euro), kam aber nur auf sechs Tore und machte sich erst danach in Liverpool unvergesslich.

Origi bestritt insgesamt 32 Länderspiele für Belgien und erzielte drei Tore. Sein Karriereende mit nur 31 Jahren überrascht viele, doch er hinterlässt ein Vermächtnis als einer der effektivsten Joker der Klopp-Ära





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