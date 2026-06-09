Der belgische Fußballspieler Divock Origi hat seine Karriere als Fußballprofi beendet. Er dankte für die Erfolge in seiner Karriere und erwähnte die Unterstützung von Fans, Trainern, Mitspielern und seiner Familie.

Divock Origi beendet seine Karriere als Fußballprofi . Der Belgier verkündete die Entscheidung auf Instagram und dankte für die Erfolge in seiner Karriere. Origi spielte auf 32 Länderspielen und erzielte drei Tore für sein Heimatland.

Er war Teil des Kaders des AC Mailand, aber spielte keine Rolle mehr. Sein letzter Pflichtspieleinsatz liegt mehr als zwei Jahre zurück. Origi entwickelte sich an der Anfield Road zu einer der prägenden Figuren mehrerer denkwürdiger Abende. Er schrieb Vereinsgeschichte und wurde zu einem Symbol der Hoffnung für die Liverpool-Fans





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Divock Origi Fußballprofi Karriereende AC Mailand Anfield Road Liverpool Vereinsgeschichte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erneut kollabiert: Beendet Wolfsburg-Star Eriksen jetzt seine Karriere?Der erneute Zusammenbruch des dänischen Stars Christian Eriksen hat nicht nur im Fußball große Bestürzung und Anteilnahme ausgelöst. Auch Dänemarks

Read more »

Tim Schreiber: Fußballprofi macht Freundin Lilly einen Heiratsantrag in Saint-TropezDer Stammtorwart von Dynamo Dresden, Tim Schreiber, machte seiner Freundin Lilly einen Heiratsantrag in Saint-Tropez. Die beiden kennen sich seit knapp zwei Jahren und sind offiziell ein Paar seit dem 2. Februar 2025.

Read more »

Einstiger Liverpool-Held macht Schluss: Origi beendet KarriereDer ehemalige Wolfsburger Divock Origi beendet mit 31 Jahren seine Karriere. Seine erfolgreichste Zeit hatte er unter Jürgen Klopp in Liverpool.

Read more »

Divock Origi beendet mit 31 Jahren seine Karriere - Held der Klopp-Ära tritt abDer belgische Stürmer Divock Origi hat mit 31 Jahren seinen Rücktritt vom Profifußball bekannt gegeben. Besonders seine Tore im Champions-League-Halbfinale 2019 gegen Barcelona und im Finale gegen Tottenham machen ihn zur Legende des FC Liverpool.

Read more »