Das Konjunkturbarometer des DIW Berlin signalisiert, dass die deutsche Wirtschaft zuletzt mit weniger Schwung gewachsen ist.

Das Konjunkturbarometer des DIW Berlin signalisiert, dass die deutsche Wirtschaft zuletzt mit weniger Schwung gewachsen ist. Nachdem der Index im Oktober deutlich gestiegen war und die neutrale 100-Punkte-Marke erklommen hatte, sank er im November um knapp zwei auf 99,7 Punkte.

Dies teilten die Berliner Forscher am Donnerstag mit. Damit liegt das Barometer wieder leicht unter der Schwelle, die ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum anzeigt.

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"Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Erholungskurs, aber der Schwung lässt nach", sagt DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik. Wichtigster Wachstumsmotor seien derzeit die staatlichen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung. Dass die Wirtschaft trotz hoher Energiepreise und struktureller Belastungen zulege, zeige ihre Widerstandsfähigkeit: "Selbsttragend ist dieser Aufschwung aber noch nicht", sagte die DIW-Konjunkturchefin.