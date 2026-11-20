Die Fraktionen Die Linke und Team Zastrow beantragen die Umbenennung der Parkstraße in Dixie-Dörner-Straße. Die Ehrung für Dynamo-Legende Rolf-Dieter Dörner soll bis 2027 erfolgen.

Die Dresdner Stadtverwaltung bereitet eine außergewöhnliche postume Ehrung für die Fußballlegende Dixie Dörner vor. Mit einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen Die Linke und Team Zastrow im Dresdner Stadtrat wird die Umbenennung der Parkstraße in Dixie-Dörner-Straße vorgeschlagen. Diese Maßnahme soll Dörner anlässlich des fünften Todestags am 19. Januar 2027 gewürdigt werden, nachdem der ehemalige Weltklasse-Libero vor fünf Jahren verstorben ist.

Idee für Straßennamen im Stadtrat

Fraktionschef Holger Zastrow aus dem Team Zastrow begründet den Antrag mit der Erfüllung eines vor fünf Jahren abgegebenen Versprechens. Der Name Dixie Dörner soll fortan öffentlich sichtbar sein und seine Bedeutung für die Stadt unterstreichen. Die Initiatoren des Antrags sind Holger Zastrow und André Schollbach von der Fraktion Die Linke, die sich mit diesem Vorhaben eine breite Anerkennung für die sportliche Vergangenheit sichern wollen.

Also read “Die Tribute von Panem”: Wie die Berliner Kostümbildnerin Aino Laberenz die Looks des Kultfilms entwickelte

Symbolische Nähe zum ehemaligen Wohnort

Die gewählte Lokalisierung der Parkstraße bietet eine einzigartige historische und geografische Passung. In unmittelbarer Nähe zur zukünftigen Straße befindet sich das Rudolf-Harbig-Stadion, der Austragungsort von Dynamo Dresden. Zudem grenzt die Parkstraße an das Gymnasium Bürgerwiese, welches zuvor die Kindersportschule der DDR beherbergte. Dixie Dörner lebte in der Zeit seiner aktiven Karriere in dem dortigen Internat, das ab 1968 bestand.

Der Dynamo-Legende Ralf Minge, der ebenfalls im Internat wohnte, bewertet die Location als ideal. Für ihn ist der Vorschlag logisch, da der Weg vom Wohnheim zum Trainingsgelände nur einen kurzen Spaziergang bedeutete. Diese räumliche Verbundenheit unterstreicht die Authentizität der Ehrung und stellt eine direkte Verbindung zu Dörners Lebensweg her.

Advertisement

Euphorie bei Familie und Mitstreitern

Die Reaktionen aus dem engsten Kreis der Familie und des ehemaligen Mannschaftskaders fallen durchweg positiv aus. Sohn Steffen Dörner dankte den Antragstellern herzlich und betonte die fantastische Nähe zum ehemaligen Wohnzimmer seines Vaters. Die Lebensgefährtin Annett Haßpacher zeigte sich berührt und äußerte den Wunsch nach einer schnellen Umsetzung der Umbenennung.

Ralf Minge vermittelte zudem, dass die finanziellen Hürden minimal sind. Die Parkstraße weist nur eine einzige Hausnummer auf, nämlich die des Gymnasiums Bürgerwiese, deren Anschrift geändert werden müsste. Die Stiftung unterstützt das Projekt finanziell, und der Schulleiter unterstütze die Idee ebenfalls. Dies entkräftet potenzielle Bedenken bezüglich der Kosten oder des administrativen Aufwands.

Verfahrensablauf und politischer Konsens

Der formale Weg zur Umbenennung führt über den Ältestenrat des Stadtrats, gefolgt von den Ausschüssen für Sport und Verwaltung. Die finale Abstimmung findet im Stadtrat statt. Die Antragsteller streben eine schnelle Umsetzung an, um noch vor der ersten Ratssitzung im Januar 2027 fertig zu werden. Ein Verzögerung würde den Termin zum fünften Todestag jedoch nicht verpassen lassen.

André Schollbach hob hervor, dass trotz politischer Differenzen zwischen den Fraktionen bei dieser Frage Einigkeit herrsche. Die Ehrung solle ohne politischen Sprengstoff und mit Stil erfolgen. Dieser Ansatz soll Signal an die Öffentlichkeit senden, dass es Themen gibt, bei denen parteipolitische Differenzen hintangestellt werden können.

Advertisement

Geschichte und bleibendes Erbe

Rolf-Dieter Dörner, bekannt als Dixie, trug den Namen Dresden weit über die Landesgrenzen hinaus. Seine Karriere bei Dynamo Dresden gilt als Inbegriff des Erfolgs in der DDR. Die Umbenennung der Parkstraße ist somit mehr als nur eine topografische Änderung. Sie ist eine Würdigung eines Menschen, der den Fußball in Dresden nachhaltig geprägt hat und in der Stadt unvergessen bleibt.