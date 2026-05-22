DIY-Sonnencreme-Rolle: So einfach und praktisch für Kinder

Mit dem DIY-Sonnencreme-Rolle können Kinder endlich Spaß an der Eincreme haben. Mit diesem praktischen Hilfsmittel werden die Kleinen die Sonne lieben und die Eincreme-Prozedur viel angenehmer finden. Außerdem ist die DIY-Rolle schnell, günstig und alltagstauglich.

Kinder hassen es, mit Sonnencreme eingecremt zu werden. Doch mit dem DIY-Sonnencreme-Rolle haben sogar die Kleinen Spaß daran. So wie es aussieht, wird es jetzt endlich wärmer und auch die Sonne lässt sich häufiger blicken.

Zeit für den spaßigsten Teil am Sommer: Kinder mit Sonnencreme eincremen (Achtung, Ironie! ). Sonnencreme und Kinder, das ist oft eine Mischung aus Diskussionen, klebrigen Händen und ekeligem Geschmiere. Als Mutter eines 3,5-jährigen Sohnes kann ich da ein Lied von singen.

Die gute Nachricht: Du kannst aus einem alten Deo-Roller super einfach einen praktischen Sonnencreme-Stick basteln. Schnell, günstig und erstaunlich alltagstauglich. Vor allem für Kinder ist der kleine Eincreme-Helfer Gold wert. Kein riesiger Klecks mehr in der Hand, kein "Ihhh, das ist kalt. " und kein Geschmiere auf dem Handtuch. Einfach losrollen und fertig





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