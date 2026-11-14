DJ Ötzi tritt als Hauptstar im NFL-Spiel in München auf

Der österreichische Schlagerstar DJ Ötzi sorgt für Stimmung im Allianz Arena. Seine Musik ist fester Bestandteil der NFL-Ereignisse, besonders der Hit Hey Baby.

Der österreichische Schlager-Star DJ Ötzi, bürgerlich Gerry Friedle, wird am kommenden Sonntag ein zentraler Bestandteil des großen American-Football-Spektakels in München. Das renommierte Spiel zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions findet am Sonntag um 15:30 Uhr in der Allianz Arena statt. Der 55-jährige Künstler ist dabei nicht nur als Beobachter anwesend, sondern aktiv Teil des großen NFL -Events, das die Liga in ihrer Heimat präsentiert. Seine Rolle beim dritten München-Spiel der Liga besteht darin, für die richtige Atmosphäre und Stimmung auf den Rängen zu sorgen. NFL -Deutschland-Chef Alexander Steinforth hat diese Teilnahme live beim Programm "Schlagerbooom" im Fernsehen der ARD offiziell verkündet.

DJ Ötzi und die NFL-Musiktradition

Für DJ Ötzi schließt sich damit ein besonderer musikalischer Kreis im Zusammenhang mit dem American Football. Obwohl der Star zuvor noch nie persönlich auf einer NFL-Bühne stand, gehört seine Musik dort längst zum festen Bestandteil der Veranstaltung. Sein weltbekannter Hit "Hey Baby" läuft regelmäßig bei Footballspielen in den Vereinigten Staaten und war sogar bereits rund um den Super Bowl zu hören. Auch bei anderen großen internationalen Sportereignissen wie den Fußball-Weltmeisterschaften sorgte dieser Song bereits für eine lebhafte Stimmung auf den Rängen der Stadien.

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Hintergründe zum Hit und der Produktion

Das Kuriose an diesem Erfolg ist, dass der Song ursprünglich beinahe nie veröffentlicht worden wäre. Das Stück erscheint im Jahr 2000, doch von der ursprünglichen Idee waren zunächst offenbar nur wenige überzeugt. DJ Ötzi erinnerte sich später daran, wie die Idee damals entstanden ist und niemand, die Produzenten, sein Management und die Plattenfirma, diesen Song haben veröffentlichen wollen. Er habe trotzdem drei, vier Monate lang hartnäckig an dem Projekt festgehalten, bis es schließlich doch auf den Markt kam.

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Das komplette musikalische Programm im Stadion

DJ Ötzi ist jedoch nur ein Teil des umfangreichen Musikprogramms, das rund um den großen NFL-Kracher im Stadion aufgeführt wird. Vor dem eigentlichen Spiel singt die bayerische Brass-Band LaBrassBanda die deutsche Nationalhymne, um die lokale Verbundenheit zu stärken. Den Auftakt für den Gegner übernimmt der Country-Sänger Drew Baldridge, der die US-Hymne vorträgt. In der Halbzeitzeit tritt anschließend die US-Rockband Cage The Elephant auf, um die Energie im Stadion weiter zu steigern.