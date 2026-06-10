DJ ÜBERBLICK am Abend: Handelsdefizit, Immobilienmarkt, Lagerbestände und Zentralbank-Dilemmata

Überblick über die wichtigsten Konjunktur- und Zentralbanknachrichten des Tages: US-Handelsdefizit stabil, Immobilienverkäufe mit Jahreshoch, Großhandelslager wachsen, Bank of Canada in der Zwickmühle, Schweizer Initiative zur Bevölkerungsdeckelung und Aktienchancen im Software-Sektor.

Das US-Handelsdefizit zeigte sich im April nahezu unverändert, was darauf hindeutet, dass die Zölle der Trump-Regierung nur begrenzt erfolgreich waren, die Handelsbilanz zu verbessern. Die Importe stiegen um 2 Prozent auf 383 Milliarden Dollar, während die Exporte um 2,6 Prozent auf 327,1 Milliarden Dollar zulegten.

Daraus resultierte ein Defizit von 55,9 Milliarden Dollar, ein leichter Rückgang um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Diese Zahlen unterstreichen die anhaltende Herausforderung, das Außenhandelsungleichgewicht der USA anzugehen. Der Immobilienmarkt verzeichnete im Mai einen überraschend starken Anstieg der Verkäufe von Bestandsimmobilien um 3,2 Prozent auf eine annualisierte Rate von 4,17 Millionen Einheiten. Dies ist der höchste Zuwachs seit Dezember und deutlich über den erwarteten 0,7 Prozent.

Die Frühjahrssaison, die für den Immobilienmarkt besonders wichtig ist, könnte damit nach einem schleppenden Start an Fahrt aufnehmen. Die National Association of Realtors (NAR) wertet dies als ermutigendes Zeichen für eine Belebung des Marktes. Die Lagerbestände im US-Großhandel stiegen im April um 0,6 Prozent auf 940,3 Milliarden Dollar. Die Umsätze der Großhändler wuchsen sogar um 2 Prozent auf 789,1 Milliarden Dollar, wodurch das Verhältnis von Lagerbeständen zu Umsätzen auf 1,19 sank, nach 1,30 im Vorjahr.

Dies deutet auf eine effizientere Lagerhaltung hin, kann aber auch auf verhaltene Erwartungen an die künftige Nachfrage schließen lassen. Die Bank of Canada steht vor einem Dilemma: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im ersten Quartal weiter, was eine lockere Geldpolitik nahelegt. Gleichzeitig bleibt die Inflation zu hoch, um Zinssenkungen zu rechtfertigen. Volkswirt Carlos Capistran von BofA Securities erwartet daher eine lange Phase des Abwartens, möglicherweise bis 2028.

Die schwache Wirtschaftsaktivität könnte jedoch helfen, die Inflation, insbesondere die Kerninflation, zu dämpfen. In der Schweiz ruft der Wirtschaftsverband Economiesuisse zur Ablehnung einer Volksinitiative auf, die die Bevölkerung auf 10 Millionen Menschen begrenzen würde. Der Verband argumentiert, die Initiative schaffe mehr Probleme als sie löse, etwa durch Gefährdung der bilateralen Beziehungen zur EU und verschärfte demografische Herausforderungen. Eine Regierungsstudie sieht zwar positive Effekte auf Wohnungsmarkt und Umwelt, jedoch negative Auswirkungen auf Rentensystem und Gesundheitskosten.

Aktuelle Daten aus Mexiko zeigen eine leichte Deflation bei den Verbraucherpreisen im Mai um 0,21 Prozent, geringfügig unter der Prognose von -0,13 Prozent. Die Kernrate stieg um 0,22 Prozent, nahe der erwarteten 0,24 Prozent. In den USA legte der Einzelhandelsumsatz in der ersten Juni-Woche um 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, wie das Redbook-Maß zeigt. Vor dem möglichen Comeback von Software-Aktien: Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte hoch bewertet sind, notieren viele Softwareunternehmen auf Mehrjahrestiefs.

Die Angst vor Disruption führte zu einem Strategiewechsel und Abverkäufen. Dabei liefern viele Softwarefirmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich. Der hohe Bewertungsabschlag bietet Investoren eine seltene Chance zum antizyklischen Engagement, bevor sich die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke auflöst





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