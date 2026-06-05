Der Kapitän und Stürmer Djamal Ziane hat seinen Vertrag bei 1. FC Lok Leipzig um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Er ist seit Sommer 2014 für den Verein aktiv und hat in dieser Zeit 353 Pflichtspiele absolviert, in denen er 139 Tore erzielte.

Djamal Ziane verlängert seinen Vertrag bei 1. FC Lok Leipzig um ein weiteres Jahr bis 2027. Der Kapitän und Stürmer ist seit Sommer 2014 für den Verein aktiv und hat in dieser Zeit 353 Pflichtspiele absolviert, in denen er 139 Tore erzielte.

Ziane ist nicht nur ein wichtiger Spieler, sondern auch ein wichtiger Teil der Vereinsgemeinschaft. Er hat sich mit Herzblut für den Verein eingesetzt und wird auch in Zukunft weiterhin für die gemeinsamen Ziele kämpfen. Der Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth freut sich über die Vertragsverlängerung und sieht in Ziane einen wichtigen Führungsspieler, der auch in der neuen Saison vorangehen wird. Die Fans haben Ziane längst als Fußballgott verehrt und werden sich über die Vertragsverlängerung freuen.

Ziane selbst sagt, dass der 1. FC Lok für ihn mehr als nur ein Verein ist, sondern eine Herzensangelegenheit. Er wird weiterhin alles geben und sich voll reinhängen, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiger Schritt für den Verein und wird die Fans und Mitarbeiter weiterhin motivieren, um gemeinsam Erfolge zu feiern





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