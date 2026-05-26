DJane Hannah Laing erhebt Vorwürfe gegen die Polizei

Die schottische DJane Hannah Laing erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei, nachdem sie auf einem Festival in Deutschland festgehalten und einer Leibesvisitation unterzogen wurde.

Die schottische DJane Hannah Laing (31) legt in den angesagtesten Clubs der Welt auf und steht mit den erfolgreichsten Musikern unserer Zeit auf der Bühne.

Doch ein Auftritt auf einem Festival in Deutschland bleibt ihr wohl noch lange in Erinnerung. In einem öffentlichen Statement erhebt sie schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Nachdem sie vom Pult gegangen war, sei sie vor den Augen ihrer Fans von Zivilbeamten festgehalten worden. In einem Zelt hätte sie sich einer unangenehmen Leibesvisitation unterziehen müssen.

Der Vorfall ereignete sich beim 'Isle of Summer Opening' Anfang Mai auf der Galopprennbahn in München. Die 31-Jährige, die gerade einen neuen Hit zusammen mit Trance-König Armin van Buuren aufgenommen hat, spielte dort am Nachmittag vor tausenden Menschen. Als sie die Kopfhörer abgelegt hatte, sei sie zusammen mit ihrer Cousine auf eine Dixi-Toilette gegangen. Sie gingen gemeinsam hinein, weil die Schlange so lang war.

Als sie herauskamen, wurden sie von vier verdeckten Polizeibeamten festgehalten. Sie haben sie mit den Händen auf dem Rücken vor allen Leuten über das Festivalgelände geführt. Es sei für sie demütigend gewesen, so von den Besuchern gesehen zu werden. Anschließend seien die beiden Frauen in ein Zelt gebracht worden, wo die Leibesvisitation stattfand.

Die Polizeibeamten hätten sie einer invasive Durchsuchung unterzogen, auch in ihrer Unterwäsche. Sie fühlte sich extrem erniedrigt und gedemütigt. Ihre Cousine habe dabei sogar geweint. Laut den Beamten sei der gemeinsame Toilettengang jedoch verboten gewesen und würde den Verdacht auf erwecken.

Die Durchsuchung sei völlig unverhältnismäßig gewesen, selbst die Festival-Organisatoren wären entsetzt gewesen. Die Münchner Polizei rechtfertigte die Durchsuchungen mit Drogenprävention. Sie sagten, die gemeinsame Nutzung von Toilettenkabinen kann den Anfangsverdacht bestärken. Es sei rechtlich zulässig, auch Intimzonen im Rahmen der körperlichen Durchsuchungen zu sichten





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