DJI Mini 5 Pro bei MediaMarkt stark reduziert: Drohne unter 250 Gramm ohne Führerschein

Die DJI Mini 5 Pro ist derzeit bei MediaMarkt im Rahmen einer Mehrwertsteuer-Aktion günstig erhältlich. Die leichte Drohne unter 250 Gramm erfordert keinen Drohnenführerschein und überzeugt mit 4K-Video, 36 Minuten Flugzeit und Hinderniserkennung. Die Fly More Combo bietet zusätzliche Akkus und eine Ladestation.

Eine der besten Drohne n mit unter 250 Gramm Gewicht, die sich ohne Drohne nführerschein fliegen lässt, ist gerade bei MediaMarkt dank Mehrwertsteuer-Aktion sehr günstig zu haben.

Die DJI Mini 5 Pro ermöglicht sensationelle Aufnahmen aus der Vogelperspektive und verwandelt jede Landschaft in ein atemberaubendes Kunstwerk. Wer in letzter Zeit die Natur betrachtet hat, weiß: Die gewohnten Perspektiven werden schnell eintönig. Zeit für ein Upgrade! Dank der Aktion bei MediaMarkt ist die Drohne jetzt deutlich preiswerter als üblich.

Die DJI Mini 5 Pro wiegt weniger als 250 Gramm und darf daher ohne Drohnenführerschein betrieben werden. Sie produziert Fotos und Videos in besserer Qualität als viele Smartphones. In der Luft erreicht man Perspektiven, die mit einem Telefon unmöglich wären. Die Drohne bietet automatisierte Manöver, aktive Verfolgung, Hinderniserkennung und eine Flugzeit von bis zu 36 Minuten pro Akku.

Die Kamera nimmt in 4K mit 60 fps auf, Zeitlupen in 4K mit 120 fps und in FullHD mit bis zu 240 fps. Dank des Gimbals kann die Kamera geneigt und gedreht werden. Die Fernbedienung RC2 nimmt ein Smartphone als Display auf. Besonders attraktiv ist die Fly More Combo, die zusätzlich zwei weitere Akkus und eine Ladestation enthält.

So lässt sich die Flugzeit deutlich erhöhen. Wer später Zubehör nachkauft, zahlt mehr - das Set ist die günstigere Wahl. Schon nach dem ersten Flug wird man vermutlich weiteres Zubehör erwerben wollen, so die Erfahrung. Die angegebene Reichweite von 10 Kilometern wird in der Praxis oft nicht erreicht, zudem gilt in Deutschland das Sichtfluggebot.

Die reichweite ist dennoch ausreichend für den Hobbygebrauch. Die Drohne bringt Bewegung in die Freizeit und doppelte Entspannung: beim Fliegen und später bei der Sichtung der Aufnahmen. Ein Klick genügt, um das neue Hobby zu beginnen. Hinweis: Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind Affiliate-Links.

Beim Kauf über diese Links erhält der Herausgeber eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Für die Weiterentwicklung und Finanzierung des Angebots werden personenbezogene Daten und Gerätekennungen verarbeitet, beispielsweise IP-Adressen, und individuelles Nutzungsverhalten mittels Cookies oder ähnlicher Technologien erfasst, gemäß § 25 Abs. 1 TDDDG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Verarbeitung erfolgt zu Zwecken der Anzeige und Optimierung personalisierter Werbung, Analyse und Personalisierung eigener Produkte und Inhalte, Push-Benachrichtigungen und technisch erforderlicher Cookies.

Die Datenverarbeitung kann außerhalb der EU, etwa in den USA, stattfinden, wobei Datenschutz gemäß Art. 45 ff. DSGVO gewährleistet wird





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