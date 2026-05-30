DJI Neo 2 Motion Fly More Combo zum Rekordpreis bei Amazon

Die DJI Neo 2 ist Amazons meistverkaufte 4K-Drohne und gibt es im Motion Fly More Combo mit drei Akkus, RC Motion 3 und Goggles N3 zum günstigsten Preis aller Zeiten.

DJI hat den Markt für Drohne n in den vergangenen Jahren wie kein anderer Hersteller geprägt. Für viele Käufer ist die Marke mittlerweile nahezu synonym mit moderner Luftbildfotografie.

Die Neo-Reihe hat dazu beigetragen, dass hochwertige Luftaufnahmen für die breite Masse erschwinglich wurden. Nach Modellen mit praktischen Funktionen wie Sprachsteuerung und automatischen Flugmodi setzt die DJI Neo 2 noch einen drauf: Sie bietet einen deutlich größeren Funktionsumfang. Das kommt bei den Kunden offenbar hervorragend an, denn aktuell ist sie Amazons meistverkaufte 4K-Video-Drohne. Das Motion Fly More Combo der DJI Neo 2 gibt es laut Keepa-Preistracker so günstig wie nie zuvor bei Amazon.

Gleichzeitig handelt es sich laut Geizhals um den derzeit besten Preis am Markt (Stand vom 29.05. ). Doch für wen lohnt sich das umfangreiche Bundle wirklich - und wer fährt mit der Standardversion besser? Die DJI Neo 2 Motion Fly More Combo mit RC Motion 3 und Goggles N3 richtet sich in erster Linie an Einsteiger und Gelegenheitspiloten, die ohne großen Aufwand beeindruckende Luftaufnahmen erstellen möchten, die nicht nur auf Social Media Eindruck machen.

Mit einem Gewicht von unter 250 Gramm soll der Einstieg besonders einfach gelingen, sodass auch Nutzer ohne Flugerfahrung schnell erste Erfolge erzielen können. Trotz ihrer kompakten Bauweise verspricht die DJI Neo 2 zahlreiche Funktionen, die man eher in teureren Modellen vermuten würde. Dazu gehören die 4K-Videoaufnahme mit hochwertiger Bildstabilisierung, Hindernisvermeidungssensoren und intelligente Flugmodi wie QuickShots. Klein, leicht und dennoch leistungsstark: Die DJI Neo 2 nimmt Videos in 4K auf und erstellt beeindruckende Luftaufnahmen auf Knopfdruck.

Die mitgelieferte RC Motion 3 Fernsteuerung ermöglicht eine intuitive Steuerung per Handbewegungen, sodass Piloten die Drohne nicht mehr klassisch über zwei Steuersticks, sondern immersiv aus der Ich-Perspektive erleben. Die Goggles N3 bieten ein FPV-Erlebnis mit geringer Latenz und stabilem Videoübertragung. Der digitale Sendeempfänger sorgt für eine zuverlässige Verbindung. Im Lieferumfang sind zudem drei Akkus enthalten, was die mögliche Flugzeit deutlich erhöht.

Besonders hilfreich ist die Zweiwege-Ladestation, die die Akkus gleichzeitig aufladen kann und zudem als Powerbank fungiert. Gerade wer öfter oder regelmäßig fliegen möchte, spart sich mit dem Bundle spätere Einzelkäufe und erhält praktisch die komplette Ausstattung für den FPV-Spaß. Die DJI Neo 2 hat nicht nur der beliebten DJI Mini 4K den Bestseller-Rang Nummer 1 unter den Drohnen bei Amazon abgelaufen, sondern behauptet sich derzeit auch gegen die neuere Konkurrenz.

Der Amazon-Tiefstpreis von 505,90 Euro ist ein starkes Angebot: Laut Keepa war das Bundle beim Versandriesen bisher noch nie günstiger. Wer das volle Potenzial der Drohne ausschöpfen möchte, landet mit der Motion Fly More Combo genau richtig. Das Bundle enthält neben der DJI Neo 2 die RC Motion 3, den digitalen Sendeempfänger, drei Akkus sowie die praktische Zweiwege-Ladestation. Aktuell kostet das Komplettpaket nur 505,90 Euro.

Damit handelt es sich laut Geizhals nicht nur um den derzeit besten Preis am Markt, sondern laut Keepa-Preistracker zugleich um einen neuen Amazon-Tiefstpreis (Stand vom 29.05. ). Günstiger hat Amazon das umfangreiche FPV-Paket bislang noch nie angeboten. Empfehlenswert ist das Bundle für alle, die in die Welt der FPV-Drohnen einsteigen wollen, ohne sich um die Zusammensetzung der Einzelkomponenten kümmern zu müssen.

Die intuitive Steuerung und die mitgelieferte Brille machen jeden Flug zu einem besonderen Erlebnis. Für Besitzer der Standardversion könnte sich ein Upgrade lohnen, sofern sie Wert auf längere Flugzeiten und das immersive FPV-Erlebnis legen. Wer jedoch nur gelegentlich einfache Luftaufnahmen machen möchte, könnte mit der günstigeren Basisversion ebenfalls zufrieden sein.

Ein abschließender Tipp: Wer sich nicht nur für die besten Drohnen-Deals von DJI, sondern für noch mehr aktuelle Spar-Angebote von Amazon, Alternate, Media Markt und Co. interessiert, sollte unsere regelmäßigen Deals-Artikel prüfen. Wichtig: Preise und Verfügbarkeit wurden vor der Veröffentlichung gewissenhaft geprüft, können sich aber kurzfristig ändern. Verbindlich sind die Angaben beim jeweiligen Anbieter. Sollte ein Deal abgelaufen oder ein Fehler entdeckt sein, freuen wir uns über eine Nachricht





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