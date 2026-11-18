Die DJI Osmo Action 4 gibt es jetzt im Black-Friday-Angebot bei Amazon nur noch für 170 Euro. Das ist der niedrigste Preis für die Standard-Combo.

Das DJI Osmo Action 4 ist aktuell im Rahmen des Black-Friday-Angebots bei Amazon für 170 Euro erhältlich. Dieses Angebot markiert den historisch niedrigsten Preis, den diese spezifische Ausstattungsversion der Actionkamera bisher in einem Händler-Vergleich erreicht hat. Die reduzierte Version der Standard-Combo ermöglicht es Käufern, die Technik zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis zu erwerben, das selbst bei neueren Modellgenerationen von DJI oder Konkurrenten wie GoPro kaum mehr zu erreichen ist.

Preis-Leistungs-Führer im Actioncam-Markt

Die DJI Osmo Action 4 gilt seit ihrer Veröffentlichung als Dauerbrenner auf dem Markt für Sportkameras. Während bei neueren Modellen oft signifikante Preisaufschläge für marginale Detailverbesserungen fällig werden, behält das ältere Modell seinen Wert. Beispielsweise verlangt Amazon für die DJI Osmo Action 5 Pro Standard-Combo bereits mehr als 100 Euro zusätzlich. Für die deutlich teurere DJI Osmo Action 6 Standard-Combo liegen die Preise bei mehr als dem Doppelten des aktuellen Angebotspreises von 170 Euro.

Also read Vor Black Friday teuer gekauft, jetzt günstiger: Diese Möglichkeiten habt ihr

Der bei der DJI Osmo Action 5 verbaute 1/1,3-Zoll-Sensor bietet zwar aufgrund seiner physischen Größe gewisse Reserven in schwierigen Lichtverhältnissen. Die DJI Osmo Action 4 zeichnet jedoch ebenfalls Videos in 4K-Auflösung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde auf. Zudem eröffnen 10 Bit Farbtiefe und das D-Log M-Format einen großen Spielraum für die Nachbearbeitung der Aufnahmen, sodass Nutzer selbst aus dem älteren Material maximale Qualität herausholen können.

Technik für Extrembedingungen und Wintersport

Gerade für Wintersportler ist die Robustheit der DJI Osmo Action 4 ein entscheidendes Kaufargument. Die Kamera ist nicht nur ohne zusätzliches Gehäuse bis in eine Tiefe von 18 Metern wasserdicht. Laut Angaben des Herstellers DJI bleibt der Akku auch bei Temperaturen von bis zu -20 Grad Celsius arbeitsfähig.

Advertisement

Die Akkukapazität beträgt 1.770 mAh und bietet selbst bei Minusgraden eine Laufzeit von bis zu 150 Minuten. Ein weiterer praktischer Aspekt ist der Austauschbarkeit des Akkus. Geht der Strom aus, kann sofort mit einem zweiten Akku weitergefilmt werden. Allerdings ist in der Standard-Combo nur ein einzelner Akku enthalten, was für Vielfilmer oder ganztägige Outdoor-Aktivitäten ohne Lademöglichkeiten nachteilig sein kann.

Standard-Combo versus Essential-Combo Vergleich

Käufer stehen bei diesem Preis die Wahl zwischen zwei Paketen, die beide genau 170 Euro kosten. Die DJI Osmo Action 4 selbst ist in beiden Versionen identisch, ebenso der mitgelieferte Extreme-Akku und der Schutzrahmen. Auch Zubehörteile wie der Schnellverschluss-Adapter, die Feststellschraube, das USB-C-Kabel, die Gegenlichtblende und das Anti-Rutsch-Pad sind in beiden Sets identisch.

Der einzige Unterschied liegt im zusätzlichen Zubehör: Die Standard-Combo enthält zusätzlich eine gewölbte Klebehalterung, die beispielsweise zur sicheren Befestigung an Helmen genutzt werden kann. Dieses für bestimmte Aufnahmen sehr praktische Teil fehlt in der Essential-Combo. Daher gibt es bei zum identischen Preis keinen Grund, zur abgespeckten Variante zu greifen. Die Standard-Combo bietet das umfangreichere Ausstattungspaket ohne einen Cent Aufpreis.

Elektronische Stabilisierung und Preisfindung

Um verwacklungsarme Bilder zu erzeugen, sind in der Kamera die elektronischen Bildstabilisierungsverfahren RockSteady und HorizonSteady integriert. Diese Funktionen sorgen dafür, dass auch bei schnellen Bewegungen beim Skifahren, Snowboarden oder Rodeln stabile und professionelle-looking Videos entstehen. Dies ist besonders wertvoll, da das Preis-Leistungs-Verhältnis der Kamera dadurch auch im Vergleich zu deutlich teureren Konkurrenten besticht.

Advertisement

Die Preise und die Verfügbarkeit der angebotenen Pakete wurden vor der Veröffentlichung dieser Information gewissenhaft geprüft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich solche Angebote kurzfristig ändern können. Verbindlich sind immer die aktuellen Angaben beim jeweiligen Anbieter Amazon. Interessenten an weiteren Spar-Angeboten von anderen Händlern wie Alternate oder Media Markt sollten parallel recherchieren.

Fazit und Empfehlung zum Black-Friday-Kauf

Das DJI Osmo Action 4 bietet mit seinen Funktionen und der Bildqualität ein Set, das aus rein preislicher Perspektive kaum zu schlagen ist. Die Möglichkeit, sich in Ruhe mit der Technik vertraut zu machen, ist besonders sinnvoll, da man so im Frühjahr bereits mit etwas Erfahrung durchstarten kann, obwohl die Actioncam oft auch als Weihnachtsgeschenk gekauft wird.

Obwohl die DJI Osmo Action 4 aus dem Jahr 2023 stammt und Nachfolger mit erweitertem Funktionsumfang existieren, bleibt sie eine sehr solide Wahl. Wer nicht nur für die DJI Osmo Action 4 Standard-Combo, sondern auch für weitere Angebote interessiert ist, sollte die genannten Händler im Auge behalten. Dieses frühe Black-Friday-Angebot stellt eine historische Ausnahme dar und sollte von Actioncam-Interessenten genutzt werden.