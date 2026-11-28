DK Metcalf von den Pittsburgh Steelers räumt Missverständnisse über seine Touchdown-Geste auf. Die Geste bezog sich nicht auf den entlassenen Aaron Rodgers, sondern auf seine eigene Nummer.

Der Wide Receiver DK Metcalf von den Pittsburgh Steelers hat für Aufklärung gesorgt, nachdem seine Touchdown-Feier während des laufenden Spieljahres öffentlich intensiv diskutiert wurde. Viele Beobachter und Fans interpretierten die Gestik des 30-Jährigen anfänglich als eine direkte, symbolische Botschaft an den kürzlich von den Steelers entlassenen Quarterback Aaron Rodgers. Dies geschah in einer Zeit hoher Spannungen innerhalb des Teams und nach einer turbulenten Phase, die den abrupten Wechsel an der Position des Quarterbacks zur Folge hatte. Die spezifische Geste, bei der Metcalf auf seine Finger zeigte und dann eine bestimmte Zahl zeigte, führte zu breiten Spekulationen in den Medien.

Aufklärung zur Touchdown-Geste und Nummer 4

DK Metcalf hat die ausufernden Spekulationen in einem Interview mit dem Sender "Steelers Now" endgültig entkräftet. Er erklärte klar, dass die Gebärdenfolge nicht in Beziehung zu Aaron Rodgers stehen sollte. Stattdessen bezog sich die Botschaft, die er mit der Handsprache "Zieh weiter dein Ding durch" ausdrückte, ausschließlich auf sich selbst. Er meinte damit die Aufforderung an seine eigene Familie oder Angehörige, "Nummer 4" durchzuziehen. Dies verweist direkt auf die Rückennummer 4, die DK Metcalf in seinem Trikot trägt und die er ebenfalls durch das Zeigen von acht Fingern an beiden Händen symbolisierte, wobei vier Finger pro Hand die Vier repräsentieren sollten.

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Hintergrund: Entlassung von Aaron Rodgers

Die Deutung der Geste als Bezugnahme auf Rodgers ist nicht völlig unplausibel, da die beiden Spieler eng befreundet sind und Rodgers während seiner kurzen Zeit in Pittsburgh die Nummer 8 trug. Die Zusammenarbeit zwischen dem Quarterback und dem Team endete jedoch drastisch. Head Coach Mike McCarthy degradierte den 42-jährigen Rodgers zunächst zum Ersatzmann hinter Mason Rudolph. Dieser Schritt folgte darauf, dass Rodgers den Trainer in der "Pat McAfee Show" öffentlich angegriffen und interne Einblicke aus dem Umkleideraum preisgegeben hatte. Daraufhin zogen die Pittsburgh Steelers am Mittwoch offiziell einen Schlussstrich unter die Partnerschaft mit dem ehemaligen Star-Quarterback.

Betreuung durch Coach McCarthy und Rudolph

Die Entscheidung von Head Coach Mike McCarthy, die Kontrolle über das Quarterback-Rennen neu zu regeln, markierte einen Wendepunkt in der Saison. McCarthy setzte darauf, dass Mason Rudolph die Verantwortung übernimmt. Diese taktische Änderung führte dazu, dass DK Metcalf nun eng mit dem neuen Starter zusammenarbeiten muss. Es bleibt abzuwarten, wie sich die neue Dynamik im Offensivspiel der Steelers entwickeln wird, da die Beziehung zwischen Trainer und dem entlassenen Star in der Vergangenheit als komplex beschrieben wurde. Die öffentliche Kritik von Rodgers hat die Spannungen im Team nachhaltig verändert.

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Sportliche Harmonie mit Nachfolger Mason Rudolph

Trotz der persönlichen Verbundenheit von DK Metcalf zu Aaron Rodgers scheint die sportliche Anpassung an die neuen Gegebenheiten nahtlos zu verlaufen. Am Freitag, im Spiel gegen die Chicago Bears, zeigte sich bereits eine gute Symbiose zwischen dem Wide Receiver und seinem neuen Passempfänger Mason Rudolph. Rudolph bediente Metcalf bereits im ersten Viertel erfolgreich mit einem Touchdown-Pass über 22 Yards. Metcalf beendete das Spiel mit insgesamt drei gefangenen Pässen für 36 Yards Raumgewinn.

Bestätigung der persönlichen Freundschaft

DK Metcalf betonte weiterhin, dass die sportliche Entscheidung des Teams seine persönliche Wertschätzung für Aaron Rodgers nicht verändert. Der Wide Receiver erklärte zuvor, dass Rodgers ein "so guter Mensch" sei, dass ihre Beziehung weit über den Football hinausgehen werde. Dies unterstreicht, dass die Geste im Spiel strikt persönlich gemeint war und nicht als politische Geste gegen den ehemaligen Teamkollegen. Die enge Bindung, die sich Metcalf im Laufe der Saison mehrfach öffentlich zu Rodgers bekannt hat, bleibt bestehen, auch wenn Rodgers jetzt Free Agent ist.