Pittsburgh Steelers-Star DK Metcalf wird bei den Philadelphia Eagles wegen unsportlichen Verhaltens disqualifiziert. Ein weiterer Konflikt führt zur sofortigen Platzverweisung.

Der Star-Receiver der Pittsburgh Steelers, DK Metcalf, verliert während des Spiels gegen die Philadelphia Eagles erneut die Kontrolle. Bei diesem Aufeinandertreffen im dritten Viertel wird er wegen unsportlichen Verhaltens disqualifiziert. Der Konflikt mit Eagles-Verteidiger Cooper DeJean führt zur direkten Roter Karte für den Amerikaner.

Konflikt mit Cooper DeJean führt zur Disqualifikation

Metcalf gerät erneut mit Cooper DeJean aneinander und erhält eine Strafe wegen Tauntings. Da dies bereits sein zweites persönliches Foul in der Partie ist, wird er sofort vom Platz gestellt. Die Eagles-Fans gratulieren ihm hämisch zum Abgang, während die Strafe den Steelers strategisch schadet. Ein Field-Goal-Versuch von Chris Boswell wird dadurch nach hinten verlegt.

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Sportliche Bilanz und Vertragsdetails

Die sportliche Leistung von Metcalf hält sich in Grenzen. Der Star-Receiver fängt nur einen Pass für zwei Yards. Damit sammelt er mehr kostspielige Strafen als erfolgreiche Receptions. Der zweimalige Pro Bowler wurde im März 2025 in einem Mega-Trade von den Seattle Seahawks geholt. Pittsburgh gab dafür seinen Zweitrunden-Pick im Draft 2025 ab.

Finanzielle Aspekte und vorherige Vorfälle

Metcalf erhielt direkt nach dem Wechsel einen neuen Vierjahresvertrag über 132 Millionen Dollar. Das ergibt durchschnittlich 33 Millionen Dollar pro Saison. In dieser Saison erreicht er in neun Spielen 35 Receptions für 432 Yards und zwei Touchdowns. Von 70 Pässen in seine Richtung fängt er genau die Hälfte. Abseits des Platzes sorgte er bereits in der vergangenen Saison für Ärger.

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Strafe und Konsequenzen für das Spiel

Durch die Strafe muss Chris Boswell aus 52 Yards zum Field-Goal-Versuch antreten. Dennoch verwandelt der Kicker und stellt den Zwischenstand auf 9:16 her. Metcalf war bereits in der vergangenen Saison für zwei Spiele gesperrt. Der Vorfall ereignete sich nach einem Schlag auf einen Fan der Detroit Lions an der Seitenlinie.

Verfügbarkeit der NFL-Übertragungen

Die NFL-Spiele sind sonntags ab 19 Uhr live und kostenlos bei RTL zu sehen. Die deutsche Konferenz wird von Sky Sports übertragen. Alle Spiele mit original US-Kommentar sind im NFL Game Pass auf DAZN verfügbar. Die aktuelle Niederlage der Steelers wird durch den Verlust des Starspielers weiter erschwert.