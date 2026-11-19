Die DKB führt neue Richtlinien ein, bei denen Neukunden keinen automatischen Dispokredit mehr erhalten. Grund ist die europäische Verbraucherkreditrichtlinie CCD II, die ab 2026 strengere Vorgaben für Kreditwürdigkeitsprüfungen und Kreditwerbung vorsieht.

Die DKB, eine der führenden Direktbanken im deutschsprachigen Raum, hat signifikante Änderungen in ihren Konditionen für Neukunden bekanntgegeben, die tiefgreifende Auswirkungen auf die alltägliche Finanzplanung haben werden.

Vor diesem Hintergrund ist zu beachten, dass viele Kunden gewohnt waren, im Falle knapper werdender finanzieller Mittel kurzfristig vor Gehaltseingang auf einen eingeräumten Dispozugriff zurückzugreifen, um drohende Lastschriften oder unbezahlte Rechnungen zu begleichen. Diese Praxis wird nun jedoch grundlegend verändert. Ab sofort erhalten Kunden, die ein neues Girokonto bei der DKB eröffnen, keinen automatischen Dispokreditrahmen mehr als Bestandteil der Kontoinitialisierung.

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Neue Dispokredit-Regeln bei der DKB

Stattdessen wird das Konto primär auf Guthabenbasis geführt, was bedeutet, dass eine sofortige Überziehung nach der Eröffnung nicht mehr automatisch möglich ist. Dies stellt einen deutlichen Paradigmenwechsel dar, der Kunden dazu zwingt, ihre Liquiditätsplanung sorgfältiger zu treffen und nicht mehr auf den pufferartigen Schutz eines standardmäßig aktiven Dispos zu vertrauen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Dispokredite nicht vollständig abgeschafft wurden. Kunden, die einen solchen finanziellen Spielraum benötigen, können diesen weiterhin separat innerhalb der Online-Banking-Plattform oder des Banking-Centers beantragen.

Die Bank prüft dann die individuelle Bonität und entscheidet eigenständig über die Vergabe des Kredits. Die Zinssätze für Dispokredite bleiben von dieser Umstrukturierung unberührt, sodass sich die Kostenstruktur für bestehende oder nachträglich beantragte Kredite nicht unmittelbar ändert.

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Allerdings wird der Prozess der Kontoeröffnung dadurch vereinfacht, da weniger umfangreiche Prüfungen und Dateneingaben notwendig sind, was die Opening-Speed erhöht. Gleichzeitig bleibt das Risiko bestehen, dass ohne vereinbarten Dispo Zahlungen scheitern können, wenn das Guthaben nicht ausreicht, was zu Gebühren oder abgelehnten Transaktionen führen kann. Kunden sollten daher vorsorglich prüfen, ob ein separater Kreditrahmen sinnvoll ist, und diesen gegebenenfalls direkt im Anschluss an die Kontoinitialisierung beantragen, um finanzielle Engpässe proaktiv zu vermeiden.

Europäische Verbraucherkreditrichtlinie CCD II

Die Bank warnt explizit davor, darauf zu hoffen, dass Überziehungen geduldet werden, da die regulatorischen Anforderungen hierfür strenger werden und die Wahrscheinlichkeit einer automatischen Ablehnung steigt. Die hinter diesen Änderungen stehende treibende Kraft ist die neue europäische Verbraucherkreditrichtlinie, bekannt als CCD II, deren strenge Vorschriften ab dem 20. November 2026 in Kraft treten werden. Diese Gesetzgebung zielt darauf ab, den Schutz von Verbrauchern bei der Aufnahme von Krediten zu stärken und den Markt für kleinere Darlehen transparenter zu gestalten.

Neben klassischen Ratenkrediten sind davon auch Dispokredite, Kleinstkredite und bestimmte Teilzahlungsmodelle betroffen. Die Banken müssen dabei strengere Auflagen bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit erfüllen, was bedeutet, dass sie die finanzielle Belastbarkeit der Kunden genauer analysieren müssen, bevor sie Kredite gewähren. Dies führt oft zu einem strengeren Vorgehen bei der Initialisierung von Konten, da der Dispo als Form des kurzfristigen Konsumentenkredits gilt.

Zudem unterliegen die Werbung für diese Finanzprodukte neuen Regeln. Banken und Finanzdienstleister sind künftig verpflichtet, in allen Werbekampagnen klar und unmissverständlich darauf hinzuweisen, dass das Leihen von Geld mit Kosten verbunden ist. Diese Transparenzpflicht soll Verbraucher besser vor übermäßiger Verschuldung schützen und sicherstellen, dass sie die finanziellen Verpflichtungen, die sie eingehen, vollständig verstehen.

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Proaktive Anpassung an gesetzliche Vorgaben

Die DKB reagiert auf diese kommenden regulatorischen Anforderungen, indem sie den Prozess der Kontoeröffnung proaktiv anpasst, um im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben zu bleiben und potenzielle Compliance-Risiken zu minimieren. Diese Vorkehrung dient nicht nur der Einhaltung der zukünftigen Gesetze, sondern auch der langfristigen Stabilität des Bankgeschäfts und der Sicherheit der Kunden.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die DKB mit ihrer Strategie nicht allein dasteht, da die neuen Anforderungen der europäischen Richtlinie für alle Banken in der Europäischen Union und dem damit verbundenen Wirtschaftsraum gelten. Branchenweit dürften andere Institute ähnliche Maßnahmen ergreifen und ihre Prozesse für die Kontoeröffnung sowie die Vergabe von Dispokrediten überprüfen und anpassen. Dies könnte zu einem allgemeinen Trend führen, bei dem Dispokredite und Girokonten noch stärker als bisher voneinander getrennt werden.

Trennung von Girokonto und Dispo als Norm

Geduldete Überziehungen, also das unbürokratische Zulassen von Kontoüberzügen ohne vorherigen Vertrag, werden in Zukunft wahrscheinlich noch seltener oder unter noch strengeren Bedingungen angeboten. Kunden müssen sich daher auf eine neue Realität einstellen, in der die Inanspruchnahme von Krediten, auch in geringem Umfang, einen aktiven, bewussten Schritt darstellt. Die Trennung von Girokonto und Dispo wird zur Norm, was bedeutet, dass finanzielle Flexibilität nicht mehr automatisch mit der Eröffnung eines Kontos einhergeht, sondern individuell verhandelt und beantragt werden muss.

Dieser Wandel erfordert von Verbrauchern mehr Disziplin im Finanzmanagement und ein besseres Verständnis ihrer aktuellen liquiditätssituation. Während dies den Verwaltungsprozess für die Bank effizienter macht und die Eröffnung beschleunigt, verlagert es die Verantwortung für die Planung finanzieller Puffer deutlich stärker auf den einzelnen Kunden. In einer Zeit steigender Lebenshaltungskosten und unvorhersehbarer Ausgaben stellt diese Entwicklung eine zusätzliche Herausforderung dar, die durch finanzielle Bildung und sorgfältige Haushaltsführung bewältigt werden muss, um negativen Überraschungen vorzubeugen und die eigene finanzielle Unabhängigkeit zu wahren.