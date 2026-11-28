Eine Frau sitzt auf ihrem Autodach fest, fünf DLRG-Kräfte kämpfen sich durch die Flut. Dann versagt der Funk.

Mitten in der Sturmflut fällt die Verbindung zur Basis aus. Fünf DLRG-Kräfte aus Husum sind auf dem Weg zu einer Frau, die sich auf ihr Autodach gerettet hat.

Der Sturm drückt das Wasser über den Damm, die Nordsee ist aufgewühlt. In der Dunkelheit suchen die Retter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft nach den Lichtern ihrer Kameraden – doch über Funk ist plötzlich nichts mehr zu hören. An Land wächst die Sorge: Ist auf dem Wasser etwas passiert? Wie der SHZ berichtet, waren in der Nacht zum 26.

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Oktober fünf Einsatzkräfte der DLRG Husum vor der Hamburger Hallig, einer nicht eingedeichten Halbinsel an der schleswig-holsteinischen Küste, unterwegs. Sturmtief „Manja“ hatte den Damm zum Festland überspült. Eine Frau war mit ihrem Auto in der Flut stecken geblieben und hatte sich auf das Dach gerettet. Die Retter mussten zu ihr hinaus – rund 4,2 Kilometer durch Dunkelheit und Sturm.