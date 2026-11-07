DM-Frauen-Eishockey WM 2026: Ziele, Termine und Senderecht im Detail

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen bereitet sich auf die WM 2026 in Dänemark vor. Hier finden Sie alle Fakten zu Terminen, Senderecht und neuen Spielregeln.

Die Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2026 hat begonnen. Der Deutsche Eishockey Bund hat die sportlichen Ambitionen für das Turnier in Dänemark klar definiert. Das Mannschaftsziel lautet der Einzug ins Viertelfinale.

Historische Erfolge und aktuelle Minimalziele

Die deutsche Auswahl strebt eine Verbesserung im Vergleich zu früheren Teilnahmen an. Der bisherige Rekord ist dabei ein wichtiger Referenzpunkt. Bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2017 erreichte das Team den vierten Platz. Diese Platzierung gilt seither als Benchmark für die Konkurrenz.

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Das neue Ziel ist es, mindestens die Runde der letzten acht Mannschaften zu erreichen. Dies erfordert konstante Leistungen über den gesamten Turnierverlauf. Die Spielerinnen müssen sich gegen starke internationale Gegner behaupten.

Terminplan und Austragungsort in Dänemark

Das Turnier findet vom 6. bis zum 16. November 2026 statt. Die Spiele werden in den dänischen Städten Esbjerg und Herning ausgetragen. Esbjerg ist bekannt für seine Eishockey-Tradition und modernen Sportstätten.

Herning bietet ebenfalls hochwertige Infrastruktur für internationale Sportereignisse. Die Wahl dieser beiden Städte ermöglicht eine gute Logistik für Teams und Fans. Die beiden Austragungsorte liegen relativ nah beieinander.

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Senderecht und Fernsehübertragung der Spiele

Die Frage nach einer Free-TV-Übertragung ist eindeutig geklärt. Kurz vor Turnierstart ist keine Ausstrahlung im kostenlosen Fernsehen geplant. Dies stellt eine Abweichung von früheren Gewohnheiten mancher Sportveranstaltungen dar.

Die Übertragungsrechte liegen exklusiv bei MagentaSport. Dort werden alle Spiele der deutschen Mannschaft live übertragen. Auch die entscheidenden K.-o.-Spiele sind dort kostenlos verfügbar.

Für Zuschauer, die auch Spiele ohne deutsche Beteiligung verfolgen möchten, gibt es andere Optionen. Das Streamingangebot des Weltverbands IIHF muss genutzt werden. Für den Zugriff auf IIHF TV ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Neue Formatänderungen und Gruppenauslosung

Ein wesentlicher Unterschied zur bisherigen WM-Struktur ist das neue Gruppenformat. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr keine klar stärkere und schwächere Gruppe mehr. Dies verändert die Dynamik im Vorrundenspiel.

Normalerweise sind die USA und Kanada die stärksten Teams. Ihr Duell findet nun nicht mehr zwangsläufig in der Gruppenphase statt. Früher waren die fünf Mannschaften aus der Gruppe A automatisch für das Viertelfinale qualifiziert.

Nach der neuen Regel schaffen es die jeweils vier besten Nationen jeder Gruppe in die Runde der letzten Acht. Dies erhöht die Spannung für alle teilnehmenden Länder. Jede Partie in der Vorrunde gewinnt an Bedeutung.

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Die USA und Kanada müssen ihre Position nun hart erkämpfen. Keine Mannschaft kann mehr mit einem Automatismus rechnen. Dies öffnet die Tür für Überraschungen im Turnierverlauf.

Strategische Bedeutung für den Deutschen Eishockey Bund

Der Deutsche Eishockey Bund setzt auf die Entwicklung junger Talente. Die WM 2026 ist ein wichtiger Schritt in dieser Strategie. Die Erfahrung aus dem Viertelfinaleinschuss von 2017 fließt in die Vorbereitung ein.

Die Trainer müssen das Team fit für das neue Format machen. Die Spiele in Esbjerg und Herning werden hart werden. Die deutsche Mannschaft muss ihre Stärke in der Defensive und Offensive unter Beweis stellen.

Die Fans in Deutschland können die Spiele über MagentaSport verfolgen. Dies sichert eine breite Reichweite der Übertragungen. Der Verzicht auf Free-TV ist ein bewusster Schritt der Verwertungsstrategie.

Die Spannung vor dem Turnier steigt mit jedem Tag. Die USA und Kanada sind weiterhin Favoriten. Doch das neue System ermöglicht es anderen Teams, mitzudenken. Deutschland will diese Chance nutzen.

Die Vorbereitungen in den Trainingslagern laufen auf Hochtouren. Die Spielerinnen trainieren hart für die Herausforderungen in Dänemark. Der Deutsche Eishockey Bund unterstützt das Team auf allen Ebenen.

Das Ergebnis der Gruppenauslosung wird entscheidend sein. Die Paarungen können das Turniergeschehen beeinflussen. Der Deutsche Eishockey Bund erwartet ein packendes Event.