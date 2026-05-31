DNA-Test könnte Lindbergh als Kindsmörder entlarven

Der legendäre Flugpionier Charles Lindbergh steht im Mittelpunkt eines dunklen Geheimnisses. Der DNA-Test könnte den berühmtesten Mordfall der amerikanischen Geschichte neu schreiben und Lindbergh als Kindsmörder entlarven.

Charles Lindbergh , der legendäre Flugpionier, steht im Mittelpunkt eines dunklen Geheimnisses. Der DNA-Test könnte den berühmtesten Mordfall der amerikanischen Geschichte neu schreiben und Lindbergh als Kindsmörder entlarven.

Der Fall dreht sich um den Tod von Lindberghs Sohn, der 1932 in New Jersey gefunden wurde. Die Polizei hatte zwei Jahre gebraucht, um einen Verdächtigen zu finden, Bruno Hauptmann, der 1935 hingerichtet wurde. Doch jetzt bestehen Zweifel an seiner Schuld. Einige Forscher glauben, dass Lindbergh selbst der Täter war, da er eine dunkle Vergangenheit hat.

Er war ein Anhänger der Eugenik und sympathisierte mit den Nazis. Sein Sohn soll krank gewesen sein und Lindbergh könnte ihn bewusst seinem Freund, dem Nobelpreisträger Dr. Alexis Carrel, übergeben haben. Der DNA-Test könnte die Wahrheit über Lindberghs dunkles Geheimnis aufdecken





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